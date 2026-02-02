Quartararo chez Honda en 2027 : le Français tempère et assure que rien n’est encore signé !

Le jeu de poker menteur est lancé dans le paddock de MotoGP.

À la veille de reprendre le guidon de la Yamaha M1 pour les premiers tests de la saison 2026, le champion du monde 2021 et actuel pilote officiel Yamaha, Fabio Quartararo a dû répondre à la question que tout le monde se pose : va-t-il vraiment rejoindre Honda l’année prochaine comme l’ont annoncé nos confrères de Motorsport.com la semaine dernière ?

Si le Français n’a pas nié les contacts avec Honda, il a tenu à nuancer l’état d’avancement du dossier : « La seule chose que je peux confirmer, c’est qu’on parle avec des équipes et que Honda en fait partie, mais rien n’est signé. »

Un début d’année 2026 crucial pour Quartararo

Pour Fabio, la décision finale sera prise sur un seul critère : la possibilité de gagner de façon régulière. Lassé de se battre pour des accessits depuis trois saisons (il a fini 9ème en 2025 malgré quatre poles), il a rappelé son objectif prioritaire : « Je veux gagner. La question n’est pas l’argent, mais la joie que je veux ressentir au sommet du podium. » Un message limpide envoyé à Yamaha, qui joue gros dès cette semaine avec la mise au point de son nouveau moteur V4.

Si Fabio dit vouloir « prendre son temps » , la réalité du marché des transferts est souvent plus brutale. Avec un règlement 2027 qui va remettre tous les compteurs à zéro (passage aux 850 cm³), les constructeurs cherchent à verrouiller leurs leaders le plus tôt possible. Honda, en pleine reconstruction après l’ère Márquez, voit en Quartararo le pilier idéal pour son renouveau. Et nul doute que si la Yamaha 2026 ne semble pas en mesure de jouer les premiers rôles rapidement les « négociations » avec Honda pourraient s’accélérer.