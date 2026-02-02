Messieurs les pilotes, après l’hiver venez vous dérouiller les roues avant le début de la saison.

Les stages de pilotage sont très courants sur la plupart des circuits français. Généralement, ils s’adressent à tous les types de pilotes, du débutant aux professionnels au travers de groupes de niveaux. Aujourd’hui, on s’adresse aux plus expérimentés d’entre eux avec le Winter Camp organisé par Schwartz Performance propose sur le circuit de Magny-Cours le 28 février prochain. Les organisateurs visent avant tout les pilotes qui font ou qui ont fait de la course, dans un championnat ou en ligue, mais aussi aux pilotes qui ont l’habitude de s’inscrire dans les catégories moyen +, confirmés et pilotes lors des journées de roulage. Il sera donc nécessaire de posséder la licence FFM ou le Pass Circuit.

Ce stage se divisera en 3 catégories de niveau et de cylindrée de moto et surtout n’accueillera que maximum 35 motos en piste. D’une durée de deux jours, ce stage alterne entre phases théoriques et mise en pratique. Dans le détail, cela se traduit par 6 séances de 20 minutes sur piste et 6 séances de 30 minutes en salle. Ainsi, les élèves aborderont des thèmes variés tels que le freinage, la vitesse de passage en courbe, l’optimisation des phases d’accélération, la préparation aux dépassements, l’optimisation des séances d’essais, des exercices de départs et la mise en situation de course au travers en deux manches.

Si vous êtes intéressé, sachez que le tarif de ce stage est de 600 € pour les deux jours. Pour ce prix, vous bénéficierez également du chronométrage, du petit déjeuner, d'un photographe et de l’assistance officielle de Michelin. Renseignements au 0