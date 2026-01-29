Des BMW R 1300 GS et R 1300 RT pour la Police, la Gendarmerie et les Douanes françaises

On ne change pas une équipe qui gagne. Depuis 1970, BMW a livré plus de 170 000 motos aux autorités à travers 150 pays dans le monde.

Dès 2026, la France viendra consolider cette position. En effet, après sa sélection en 2022 et trois années de collaboration, BMW Motorrad a été de nouveau désigné dans le cadre du renouvellement de l’appel d’offres publié par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) pour la fourniture de « motocyclettes équipées de manière spécifique et prestations annexes ».

En décrochant ce nouveau contrat pour trois ans, la marque à l’hélice confirme son statut de partenaire privilégié de l’Administration Française face à une concurrence qui aurait bien aimé mordre dans ce marché très convoité.

Des BMW GS et RT de nouvelle génération pour les autorités françaises

Les forces de l’ordre françaises (Police, Gendarmerie et Douanes) vont passer à l’ère du nouveau moteur Boxer de 1 300 cm³. Deux modèles ont été retenus pour couvrir l’ensemble des missions : la BMW R 1300 GS et la BMW R 1300 RT.

Ces machines ne sont pas de simples modèles de série avec un coup de peinture bleue. BMW est le seul constructeur à posséder un département dédié (« Public Organizations ») qui développe et homologue les équipements spécifiques (gyrophares, sirènes, rangements radio, protections) directement sur les chaînes de production de l’usine de Berlin-Spandau.

Une fois sorties d’usine, les motos seront post-équipées et adaptées aux spécifications tricolores directement dans l’Hexagone. Une manière pour le groupe de rappeler qu’il achète chaque année pour plus de 4 milliards d’euros d’équipements auprès de fournisseurs français.

Pour les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, l’arrivée de ces nouveaux modèles dès le premier trimestre 2026 marque une sérieuse montée en gamme par rapport aux anciennes générations de BMW.

Antoine Bourbonneux, Directeur de BMW Motorrad France, ne cache pas sa satisfaction : « Ce résultat récompense notre engagement continu à mettre notre savoir-faire au service de nos forces de l’ordre. »