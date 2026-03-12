Aujourd’hui figure de proue des constructeurs chinois de motos en Europe, CFMoto n’a pas toujours marqué de son empreinte le monde du design. Du moins pour les bonnes raisons.

En témoigne la V3, commercialisée au début des années 2000 par la marque.

Le nom était déjà un premier malentendu.

Vu le nom, on aurait pu espérer un trois-cylindres en V, mais non : la V3 cachait en fait en son cœur un modeste monocylindre de 250 cm³, doté d’une transmission CVT (automatique). Résultat : une conduite linéaire, sans âme, idéale pour cruiser à 80 km/h, mais c’est à peu près tout. Développant environ 15 chevaux, il permettait d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 100 km/h.

Outre un design hybride assez peu avenant, tentant d’évoquer certains cruisers européens (avec une certaine ressemblance avec la BMW R 1200 C, il faut bien le dire), avec une profusion de plastique et un mélange de styles, la CV3 était également dotée d’un équipement pour le moins surprenant : un système audio avec radio, lecteur MP3 et même lecteur de cassettes. Les haut-parleurs étaient intégrés au carénage.

Une curiosité signée CFMoto

Le mode de distribution était le clou du spectacle. On recevait sa moto dans une caisse directement à son domicile, mais seulement assemblée à 90 %, à la charge du propriétaire d’assurer les finitions du montage.

Aujourd’hui, la V3 est considérée comme une erreur de jeunesse chez CFMoto. Elle nous rappelle malgré tout que bien avant les modèles actuels, la marque chinoise a toujours osé expérimenter des concepts sortant de l’ordinaire.