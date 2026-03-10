Vente à Ste Geneviève-des-Bois le 12 mars : faites votre choix parmi les 47 motos

Une nouvelle vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours) Alcopa se tiendra ce jeudi 12 mars, toujours depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois. L’effectif est un peu moins important (47 machines) que lors des précédentes ventes.

Comme d’habitude, vous pourrez la suivre et enchérir sur interencheres.com ou sur le site Alcopa (ce dernier vous permet de dépose une enchère jusqu’à 15 minutes avant le début de la vente).

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 (ou pour leurs équivalents en électrique), les frais sont fixes. Ils s’élèvent à 320 euros en plus du montant de l’adjudication. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra rajouter 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Pour un budget maxi de 2 000 euros

Pour les petits budgets, voici ce que vous pouvez trouver pour moins de 2 000 euros (sans les frais).

Pas de vente sans MP3. Ce Piaggio LT 500 cm3 de 2014 est annoncé avec 21 435 kilomètres à son compteur. L’estimation est à 1 500 euros mais ça devrait grimper…

Dans le genre utilitaire polyvalent, cette BMW F 650 GS est un bon choix. Elle vient d’avoir 20 ans et elle a un peu moins de 60 000 kilomètres (estimation 1 600 euros).

Toujours dans la catégorie utilitaire mais cette fois sur quatre roues, ce quad Goes Copper 200 cm3 de 2019. Son compteur a 1 846 kilomètres et on en attend au moins 1 000 euros.

Les amateurs de sportives n’auront pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est quelque 125 cm3, à l’image de cette Aprilia RS4 de 2014 qui n’a pas encore atteint la barre symbolique des 5 000 kilomètres (estimation proposée à 1 800 euros).

