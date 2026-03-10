Vente à Ste Geneviève-des-Bois le 12 mars : faites votre choix parmi les 47 motos

Au-delà de 2 000 euros

On continue avec un incontournable dans la catégorie des gros scooters : le Yamaha T-Max. Ici, c’est un XP 530 de 2017 qui a un tout petit peu plus de 50 000 kilomètres. Disponible en région parisienne (Paris Sud), l’estimation proposée à 3 200 euros devrait être dépassée.

Conduisible avec le permis A2, cette BMW R 1200 Nine-T Pure de 2021 attendra un minimum de 5 900 euros. Son compteur affiche un peu moins de 40 000 kilomètres (39 056 exactement) et elle sera disponible sur le site de Paris Sud.

On a passé le cap des 150 000 kilomètres au guidon de cette Honda 1800 Gold Wing de 2008. Quelques défauts sont visibles sur la carrosserie, ce qui est normal pour un tel kilométrage. Son estimation a été fixée à 4 300 euros.

On termine avec cette Indian Chief 1890 cm3 Dark Horse de 2022 estimée à 9 000 euros. Le contrôle technique annonce une contre-visite pour une plaque d’immatriculation non conforme et un pneumatique arrière usé. Dans le descriptif, il est précisé que le voyant moteur est allumé et que la batterie montre des signes de faiblesse.