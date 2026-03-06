En difficulté depuis plusieurs mois, Harley-Davidson ne compte pas baisser les bras et a de la suite dans les idées.

En témoigne le concept RMCR (pour Revolution Max Café Racer), dévoilé en toute discrétion lors du Mama Tried Motorcycle Show de Milwaukee.

Un modèle unique à ce jour qui s’inspire du Café Racer XLCR, que Willie G. Davidson en personne a contribué à créer pour la marque à la fin des années 1970.

Le concept repose sur le moteur Revolution Max de 1 250 cm³ de la marque. Un bloc qui équipe la Pan America 1250 et offre une puissance de 150 chevaux et un couple de 127 Nm.

De nombreux éléments de carénage sont en fibre de carbone (entourage du phare, partie supérieure du réservoir, arrière de la moto, garde-boue avant, etc.), sont ornés de fines rayures, et marquent les esprits. Le système d’échappement deux en un signé Akrapovič a été réalisé sur mesure et donne à la moto un look sportif digne d’un véritable Café Racer à l’ancienne.

Un concept transformé en modèle de série pour relancer Harley-Davidson ?

Plus que sa mécanique et sa partie-cycle, c’est son style qui interpelle.

Et on en vient à espérer que ce concept, seul exemplaire produit à ce jour par Harley-Davidson, puisse inspirer un futur modèle de série, pourquoi pas équipé du moteur Revolution Max 975T, que l’on retrouve sur des motos comme la Nightster.

Ce serait assurément un moyen de renouer avec le passé tout en permettant à la marque de toucher une nouvelle génération de motards et de moderniser une image quelque peu vieillissante.