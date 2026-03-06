Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Harley Davidson

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Présentée il y a quelques jours dans un relatif anonymat, la Harley-Davidson RMCR tranche radicalement avec les modèles actuels du constructeur américain. Pour le meilleur.

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

En difficulté depuis plusieurs mois, Harley-Davidson ne compte pas baisser les bras et a de la suite dans les idées.

En témoigne le concept RMCR (pour Revolution Max Café Racer), dévoilé en toute discrétion lors du Mama Tried Motorcycle Show de Milwaukee.

Un modèle unique à ce jour qui s’inspire du Café Racer XLCR, que Willie G. Davidson en personne a contribué à créer pour la marque à la fin des années 1970.

Le concept repose sur le moteur Revolution Max de 1 250 cm³ de la marque. Un bloc qui équipe la Pan America 1250 et offre une puissance de 150 chevaux et un couple de 127 Nm.

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

De nombreux éléments de carénage sont en fibre de carbone (entourage du phare, partie supérieure du réservoir, arrière de la moto, garde-boue avant, etc.), sont ornés de fines rayures, et marquent les esprits. Le système d’échappement deux en un signé Akrapovič a été réalisé sur mesure et donne à la moto un look sportif digne d’un véritable Café Racer à l’ancienne.

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

Un concept transformé en modèle de série pour relancer Harley-Davidson ?

Plus que sa mécanique et sa partie-cycle, c’est son style qui interpelle.

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

Et on en vient à espérer que ce concept, seul exemplaire produit à ce jour par Harley-Davidson, puisse inspirer un futur modèle de série, pourquoi pas équipé du moteur Revolution Max 975T, que l’on retrouve sur des motos comme la Nightster.

Un concept inattendu et particulièrement réussi pour Harley-Davidson

Ce serait assurément un moyen de renouer avec le passé tout en permettant à la marque de toucher une nouvelle génération de motards et de moderniser une image quelque peu vieillissante.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Harley Davidson

Voir toute l'actu Harley Davidson

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto