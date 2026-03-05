LiveWire se met au custom avec deux motos personnalisées uniques au monde et baisse ses prix
LIveWire a surpris le monde du custom. La marque spécialisée dans les motos électriques a présenté deux motos LiveWire S2 Alpinista très largement personnalisées lors de l’édition 2026 du Mama Tried Motorcycle Show à Milwaukee (Etats-Unis).
LiveWire a de grands projets et de grandes ambitions pour l’année à venir.
Spécialiste des motos électriques, la firme américaine a dévoilé il y a quelques jours deux S2 Alpinista exclusives à l’occasion du Mama Tried Motorcycle Show qui s’est tenu à Milwaukee, le bastion historique de Harley-Davidson.
Construites par Richard Rawlings et l’équipe de Gas Monkey Garage, ainsi que par JeV G. Holt de V-Twin Visionary, ces S2 Alpinista revisitées façon custom ont marqué les esprits. Pour la marque américaine : « ces projets ouvrent un nouveau chapitre de la customisation EV, où design, performance et culture moto se rejoignent sans compromis. »
La présentation de ces S2 Alpinista personnalisées marque aussi pour LiveWire le lancement de l’année 2026 avec un l’objectif d’élargir l’accès à ses motos électriques premium.
Dans cette optique, LiveWire a annoncé une baisse des prix sur l’ensemble de sa gamme S2 : 13 390 euros pour l’Alpinista, 12 390 euros pour la Mulholland et la Del Mar. LiveWire précise aussi les nouvelles motos de la plateforme S2 devraient arriver dans les concessions européennes à partir d’avril 2026.
La marque américaine compte enfin sur le lancement prochain de sa nouvelle plateforme S4, et notamment sur son premier modèle, la Honcho, sorte de mini-moto électrique, pour assurer son développement. Un petit équivalent 125 cm3 qui sera décliné en deux versions : trail et route et dont la production débutera dans les prochaines semaines.
