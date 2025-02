La moto électrique LiveWire S2 Mulholland arrive en France à partir de 19 590 €

Reprenant comme base la plateforme S2, à l'instar de la toute nouvelle Alpinista récemment présentée et déjà essayée par Caradisiac Moto, la Mulholland adopte un style différent de la Del Mar et son look flat-track. Plus cruiser, la S2 Mulholland dispose d’une selle raccourcie, façon bobber, d’une roue arrière de 17 pouces (19 à l’avant) chaussée de pneus Dunlop Sportmax Roadsmart IV et d’un guidon surélevé qui rend la position de conduite plus droite.

Avec un poids annoncé de 196 kg et une autonomie moyenne annoncée par le constructeur de 194 km en ville ou 118 km sur autoroutes et voies rapides (à 88 km/h de moyenne, cherchez l'erreur), la LiveWire S2 Mulholland affiche des performances similaires à la Del Mar. Son moteur électrique affiche une puissance de 84 chevaux en crête (40 chevaux en continu) et 263 Nm de couple. Les temps de recharge de la batterie de 10,5 kWh sont également quasiment identiques, avec neuf heures en recharge domestique niveau 1 (de 20 à 80 % en 5,9 heures) ou 2,3 ​​heures au niveau 2 (de 20 % à 80 % en seulement 78 minutes).

Une nouvelle moto électrique débarque sur le marché

La LiveWire S2 Mulholland est dotée d’un éclairage full LED, d'un écran couleur TFT rond de quatre pouces avec une connectivité smartphone et une prise USB-C. Le freinage est confié à Brembo avec un disque avant mordu par un étrier monobloc Brembo M4.32 et les suspensions à Showa.

La moto est proposée en finition non peinte Lunar White à partir de 19 590 euros. Une option peinte, Liquid Black, est également disponible.