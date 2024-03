LiveWire S2 Mulholland : une moto électrique pour cruiser

Alors que la LiveWire S2 Del Mar arrive sur les routes françaises, la marque américaine spécialisée dans la mobilité électrique vient de présenter son troisième modèle après la One et la Del Mar, la Mulholland.

Reprenant comme base la plateforme S2, la Mulholland adopte un style différent de la Del Mar et son look flat-track. Plus cruiser, la Mulholland dispose d’une selle raccourcie, façon bobber, et d’une roue arrière de 17 pouces (19 à l’avant) et d’un guidon surélevé.

Le poids de la moto est également en baisse de quelques kilos par rapport à la Del Mar : 195 kg contre 198 kg, alors que l’autonomie suit une courbe inversée, avec en moyenne 138 km sur parcours mixte, 195 km en ville ou 117 km sur autoroutes et voies rapides.

La LiveWire S2 Mulholland affiche des performances également similaires à la Del Mar, puisque son moteur électrique affiche une puissance de 84 chevaux en crête (40 chevaux en continu) et pas moins de 263 Nm de couple. Les temps de recharge de la batterie de 10,5 kWh sont également quasiment identiques, avec neuf heures en recharge domestique niveau 1 (de 20 à 80 % en 5,9 heures) ou 2,3 ​​heures au niveau 2 (de 20 % à 80 % en seulement 1,3 heure).

Côté équipement, la S2 Mulholland est dotée d’un éclairage full LED, d'un écran couleur TFT rond de quatre pouces avec une connectivité smartphone et une prise USB-C. Le freinage est confié à Brembo avec un disque avant mordu par un étrier monobloc Brembo M4.32.

Si le tarif français de la moto électrique n’a pas encore été précisé, pas plus que sa disponibilité en Europe, la LiveWire S2 Mulholland est affichée aux États-Unis à 15 999 $, soit environ 14 800 € et existe en trois coloris : Liquid Black et Red, Liquid Black et Black et Lunar White et Grey.