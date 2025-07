La Triumph Scrambler 400 XC débarque officiellement en France à 7 445 euros

Elles sont désormais trois.

Après les Speed 400 et Scrambler 400 X, le constructeur anglais Triumph vient d'officialiser l'arrivée de la Scrambler 400 XC en France.

Une moto présentée il y a quelques semaines en Inde, où elle est fabriquée par le géant local Bajaj.

La déclinaison la plus baroudeuse de la gamme de moyenne cylindrée anglaise repose comme ses sœurs sur le monocylindre de 400 cm3 qui offre une puissance de 40 chevaux à 8 000 tr/min et un couple de 37,5 Nm à 6 500 tr/min.

Dotée de roues à rayons de 19 (à l'avant) et 17 pouces (à l'arrière) montées de pneus mixtes Tubeless, la Scrambler 400 XC dispose également d'une fourche avant inversée de 43 mm de diamètre offrant un débattement de 150 mm. Le freinage avant (320 mm) comme arrière (230 mm) est confié à un disque pincé par un étrier radial de 4 pistons à l'avant, et flottant à l'arrière (1 piston) et complété par l'ABS. L'antipatinage désactivable est aussi intégré de série sur la moto, tout comme un compteur de vitesse analogique avec écran LCD multifonction intégré.

Une troisième 400 Triumph complète le catalogue

Comme la Scrambler 400 X, la XC (hauteur de selle de 835 mm) profite également d'un empattement allongé (1 418 mm), d'un réservoir de 13 litres, pour un poids « humide » de 186 kg.

Vendue en Inde l'équivalent de 3 060 euros, la Triumph Scrambler 400 XC sera disponible en France en septembre en trois coloris : Racing Yellow, Storm Grey et Vanilla White à partir de 7 445 euros.