Au tour d'Husqvarna de présenter sa gamme Enduro 2026

Après avoir découvert la gamme Enduro KTM 2026, voici maintenant le moment de prendre connaissance de celle d'une de ses marques « sœurs », Husqvarna.

Pour 2026, la gamme adopte un nouveau look avec des graphismes inédits, de nouvelles ouïes de radiateur, un garde-boue arrière redessiné, ainsi que des protections de fourche revisitées. Une protection de durite d’essence vient également renforcer la durabilité.



À l'image de la gamme KTM, plusieurs améliorations techniques ont été apportées à la fourche WP XACT à cartouche fermée afin d’optimiser les performances de suspension. Les huit modèles reçoivent désormais des ressorts polis et un nouveau réservoir de pression. Ces évolutions s’accompagnent de nouveaux réglages disponibles pour la compression et la détente, appliqués également à l’amortisseur arrière WP XACT, assurant ainsi un parfait équilibre du châssis et une maniabilité affinée.

Des deux-temps et quatre-temps dans la gamme Husqvarna Enduro 2026

La gamme 2-temps s’ouvre avec la TE 125 (usage sur circuit fermé uniquement) et culmine avec la TE 300. Toutes bénéficient des dernières avancées technologiques, notamment l’injection TBI qui délivre une puissance linéaire.



Côté 4-temps, on retrouve les FE 250, FE 350, FE 450 et FE 501. Chacune est équipée de deux cartographies moteur au choix, associées à des assistances électroniques optionnelles : contrôle de traction et quickshifter. Ces fonctionnalités optimisent les performances de la moto de terrain et permettent de la régler « à la carte ».

Les nouvelles Enduro Husqvarna arriveront dans les concessions de la marque dans les prochains jours.