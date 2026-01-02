Stratégie de renaissance chez Bultaco : du bas vers le haut, et de l'électrique vers l'essence

Bultaco ne renie rien de son passé. Bien au contraire. La philosophie de « l’équilibre dynamique », pilier de la vision de Bultó, redevient la pierre angulaire du projet. L’idée est simple mais exigeante : le plaisir et la performance en moto passent par la maîtrise du corps, de l’équilibre et de la sensibilité mécanique, bien avant la recherche de la puissance brute.

C’est précisément cette logique qui guide le premier modèle de cette nouvelle ère.

La Micro Sherpa n’est pas un gadget électrique ni un jouet déguisé. Conçue pour les enfants de 2 à 6 ans, elle se présente comme une véritable plateforme d’apprentissage certifiée, entièrement développée et fabriquée en Espagne.

Le choix du nom n’a rien d’anodin. Sherpa évoque immédiatement l’une des motos de trial les plus iconiques de l’histoire. Bultaco revendique clairement ce lien : transmettre l’héritage, mais avec les outils du XXIᵉ siècle.

Micro Sherpa : bien plus qu’une moto pour enfants : Apprendre à piloter, pas seulement à avancer

La Micro Sherpa a été pensée pour enseigner les fondamentaux du pilotage : position correcte du corps, gestion fine de l’accélérateur, compréhension du freinage, développement du sens de l’équilibre.

L’ergonomie est spécifiquement adaptée aux enfants, le châssis soigneusement équilibré, et les suspensions s’inspirent directement du monde du VTT, un choix cohérent pour offrir progressivité, tolérance et confiance.

Chez Bultaco, l’électrification n’est pas un argument marketing mais un levier pédagogique et environnemental. Le moteur électrique de 500 W, associé à une batterie 24 V – 9 Ah, offre une conduite silencieuse, propre et parfaitement contrôlable, avec jusqu’à deux heures d’autonomie annoncée.

Avec seulement 24 kg sur la balance, un cadre tubulaire en acier, des roues de 12 pouces et des freins à disque hydrauliques, la Micro Sherpa pose des bases techniques sérieuses, dignes d’une vraie moto de trial.

La Micro Sherpa n’est pas une fin en soi. Elle constitue le premier jalon d’une stratégie produit plus large, orientée vers la formation, la durabilité et la transmission. Bultaco envoie ainsi un message clair au monde du trial et de la moto en général : l’avenir se construit dès aujourd’hui, et dès l’enfance.

En revenant par la petite porte – celle des jeunes pilotes – Bultaco ne regarde pas dans le rétroviseur. Elle redéfinit ce que signifie être une marque historique à l’ère moderne. Ici, l’héritage n’est pas figé : il se pilote, en silence, avec équilibre.