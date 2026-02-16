Harley-Davidson attaque un constructeur chinois pour contrefaçon

L’histoire de la SWM Stormbreaker 1200 est un cas d’école dans l’industrie moto de 2026. Alors que Harley-Davidson a enterré son moteur Sportster Evolution (refroidi par air) en Europe fin 2020 faute de pouvoir passer les normes Euro 5, la marque chinoise Shineray a fait renaître ce moteur, et le Sportster, pour moins de 10 000 €.

Une initiative qui a du mal à passer du côté de Milwaukee. D’autant plus que la marque connaît de grosses difficultés financières depuis plusieurs mois.

Dans le cas de la Stormbreaker, l’affront est même total puisque la moto chinoise n’est pas qu’une copie visuelle. C’est une réplique mécanique quasi parfaite du moteur Evolution 1200 avec un V-Twin à 45° de 1 200 cm³, refroidi par air, développant 61,2 ch et 91 Nm de couple.

Shineray a réussi là où Harley a jeté l’éponge. En optimisant l’injection et l’échappement, la Stormbreaker est homologuée Euro 5 +, ce qui lui permet d’être vendue légalement en Europe.

Comme un air de déjà-vu qui ne passe pas pour la Stormbreaker

Selons les informations obtenues par nos confrères de Moto Station, la marque serait passé à l’offensive concernant la propriété intellectuelle du Sportster, et de son moteur. Harley conteste l’utilisation d’une architecture moteur et d’un design qui constituent l’identité visuelle de la marque.

Par ailleurs, une rumeur laissait entendre que Harley aurait vendu ses anciens moules et brevets à Shineray. La marque a bien confirmé que c’est faux.

Aucun détail n’a été précisé par la marque concernant la portée ou la juridiction de l’affaire, mais lorsqu’une entreprise comme Harley mobilise ses avocats, ce n’est généralement pas pour envoyer une carte de vœux…

Il était temps.