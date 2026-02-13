Vente du 22 décembre à Cherre : les résultats de la deuxième chance

Après une première tentative le 13 décembre (à redécouvrir en cliquant ici) qui s’était révélée infructueuse (pour voir les résultats, c’est là), une deuxième chance était offerte à de nombreux lots dont des motos (pour retrouver notre article présentant cette vente, cliquez ici). En revenant à des prix un peu plus réalistes, des transactions ont pu se concrétiser.

Le bilan de la vente

Pour cette nouvelle vente qui regroupait 151 lots, le bilan n’est une nouvelle fois pas très bon puisque 57 lots seront, au moment de la vente, non attribués. Du côté des motos présentes au nombre de 14, après une révision des estimations pour être un peu plus cohérent avec le marché, elles ne seront plus que 2 à ne pas trouver preneur.

Les nouveaux lots

Par rapport à la vente du 13 décembre, quelques motos étaient venues grossir les rangs des machines inscrites à la vente.

Pour cette Mash Five Hundred 500 cm3 de 2024 affichant un peu plus de 22 500 kilomètres à son compteur, le marteau tombera sur l’enchère de 600 euros (estimation 500 euros).

Les Yamaha T-Max se vendent comme des petits pains et même sur le marché de l’occasion, il reste un produit particulièrement prisé. Cet exemplaire de 2009 avec un peu plus de 15 000 kilomètres affichés sur son compteur attendait au moins 1 400 euros. Il grimpera jusqu’à atteindre la somme de 2 200 euros.

Pour faire ses premiers pas dans l’univers Harley-Davidson, ce Sportster 883 de l’année 2000 était estimé à 2 200 euros. Il sera adjugé à 3 500 euros.

Le cap symbolique des 100 000 kilomètres a été passé par cette Honda 1800 Gold Wing de 2006. On en attendait 3 400 euros. Finalement, elle reprendra la route avec un (ou une) nouveau pilote : adjugée 5 000 euros.

