Le nouveau modèle de Peugeot sera fabriqué en France !

« Discuter entre Français, ça facilite les choses », s’amuse Marc Teissier, le patron de Sherco. Derrière la boutade, il y a une véritable réalité industrielle : Sherco est aujourd’hui l’un des rares constructeurs capables de produire avec une qualité « premium » tout en restant compétitif face aux géants asiatiques. Et c’est une véritable bonne nouvelle pour l’industrie moto française.

Une nouvelle fois, comme avec le jeune constructeur tricolore Dab Motors et ses motos électriques premium, Peugeot va donc miser sur le « Made in France » en confiant la production de sa nouvelle 50 cm3, la XP6, à l’institution nîmoise.

Car le fruit de cette collaboration, le nouveau Peugeot XP6 (dévoilé en fin d’année dernière) renaît de ses cendres.

Une alliance franco-française pour la production des 50 cm3 Peugeot

Sous l’habillage Peugeot, on retrouvera donc l’expertise de Sherco en matière de partie-cycle : un cadre robuste, une fourche inversée de 41 mm pour les versions R, et le célèbre moteur Minarelli AM6 (2 temps) avec refroidissement liquide et carburateur Dell’Orto de 16 mm, complété par une boîte de vitesses à six rapports.

L’objectif pour 2026 est de produire 2 000 unités, avec comme ambition de grimper à 4 000 d'ici trois ans.

Mondialement connue pour ses modèles Enduro et Trial, la marque nîmoise voudrait aussi changer de braquet. Ce partenariat avec Peugeot n’est qu’une étape.

Chez nos confrères du Réveil du Midi, Marc Teissier confirme le développement de modèles typés route : « La route, c’est un marché plus stable. En enduro, on remet tout en question chaque année pour la performance. Sur la route, un produit peut durer cinq ans sans être profondément modifié »

Une 450 Adventure, attendue par tous les fans de rallye-raid, est aussi dans les tuyaux pour une présentation officielle fin 2026.

Avec 160 salariés à Nîmes et une production qui grimpe jusqu’à 15 000 unités par an exportée dans plus de 80 pays dans le monde, l’association entre Peugeot et Sherco prouve aussi que le savoir-faire français et l’industrie moto française ne sont pas morts.