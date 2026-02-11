Indian ferme la porte à une moto d’entrée de gamme accessible à tous les motards pour se concentrer sur ses modèles phares et son ADN

Cette année 2026 est importante à plusieurs titres pour Indian.

La marque américaine, qui célèbre ses 125 ans est sortie du giron de Polaris pour prendre son destin en main sous l’égide du fonds d’investissement californien Carolwood LP.

À sa tête, on retrouve donc maintenant Mike Kennedy, ancien de Harley-Davidson.

Lors d’une séance de questions-réponses avec la presse, notamment avec nos confrères de RideApart, le nouveau PDG d’Indian a répondu à la question de savoir si l’entreprise envisageait de produire une moto d’entrée de gamme, comme a pu le faire Harley-Davidson avec la X440 produite en Inde. Il a répondu par la négative et a également minimisé l’intérêt pour les véhicules électriques. Pour lui, Indian ne doit pas diluer son ADN dans des machines de 400 ou 500 cm³ simplement pour vendre plus en se rendant plus accessible.

Indian ne compte pas renier son héritage pour faire du volume

Sa stratégie est claire : se concentrer sur ce que la marque sait faire de mieux : les cruisers, les baggers et les touring de grosses cylindrées, avec une porte d’entrée qui restera affichée au-dessus des 10 000 euros : « Je pense que le plus important du point de vue de la gestion d’entreprise et de celui des motards reste les cruisers, baggers et tourings de moyenne et grosse cylindrée, ils représentent une part de marché significative. En 2025, le marché américain des motos routières a baissé de 6,5 %. La part de marché d’Indian a progressé. Elle a progressé sur le segment des motos de tourisme et des cruisers. »

Pour tout ce qui est moins cher, Kennedy renvoie même les clients vers le marché de l’occasion, qu’il considère comme le véritable « vivier » pour séduire les motards en quête d’un modèle Indian plus « accessible ».

Le dirigeant américain ne compte pas non plus s’adapter à tous les profils de motards : « Nous ne proposerons pas de moto d’entrée de gamme. Nous ne sommes pas la solution pour les débutants », avoue-t-il.

Une marque qui veut rester « élitiste »

La marque préfère cultiver son statut et son image d’objet de désir et de prestige. Le message envoyé est clair : si vous ne pouvez pas piloter une moto badgée Indian aujourd’hui, la marque veut que vous en rêviez jusqu’à ce que vous ayez l’expérience (et le budget) pour vous en offrir une.

Mike Kennedy a également confirmé l’arrivée imminente d’un Trike Indian, un segment très rentable, notamment pour la clientèle senior.

Deux stratégies différentes pour les deux monuments américains que sont Harley-Davidson et Indian. Reste à savoir lequel de ces deux éternels rivaux en sortira gagnant.