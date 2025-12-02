Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Tenue de camouflage et grosses lettres couleurs or, la collaboration entre la firme Venum, spécialisée dans les équipements de sports de combat et le constructeur américain Indian Motorycle veut incarner « force, audace et l’esprit de conquête des deux marques. »

L’Indian Challenger Venum, qui conserve l’intégralité des caractéristiques techniques du modèle Indian Challenger standard hormis l’adoption d’un silencieux Dr. Jekill & Mr. Hyde se distingue donc par une livrée exclusive, inspirée des codes visuels de Venum et de l’univers du custom.

Une livrée inédite pour l’Indian Challenger

Disponible en édition très limitée, il n’y a pour le moment qu’un seul exemplaire et produite sur demande, « cette collaboration est née d’une volonté commune de croiser nos univers. L’Indian Challenger Venum incarne la fusion parfaite entre une performance brute et une esthétique affirmée », déclare Baptiste Grenguet, responsable marketing Indian Motorcycle France.

« Venum et Indian Motorcycle partagent une même philosophie : celle de l’engagement total et de l’excellence. Cette moto est le reflet de cette synergie », ajoute pour sa part Louis Caze, Chief Business Development Officer à Venum.

Dévoilée en ligne, l’Indian Challenger Venum sera présentée lors d’un événement exclusif dans le cadre du WOW FC 25 à la Madrid Arena, en Espagne, le 13 décembre 2025.

Le tarif de l’Indian Challenger Venum n’a pas été communiqué pour le moment.