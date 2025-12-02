Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Indian Challenger

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Spécialisée dans les équipements de sports de combat, la marque Venum s’est associée au constructeur américain Indian Motorcycle pour la création d’une collaboration exclusive : l’Indian Challenger Venum. Une édition limitée puisqu’elle sera produite sur demande.

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Tenue de camouflage et grosses lettres couleurs or, la collaboration entre la firme Venum, spécialisée dans les équipements de sports de combat et le constructeur américain Indian Motorycle veut incarner « force, audace et l’esprit de conquête des deux marques. »

L’Indian Challenger Venum, qui conserve l’intégralité des caractéristiques techniques du modèle Indian Challenger standard hormis l’adoption d’un silencieux Dr. Jekill & Mr. Hyde se distingue donc par une livrée exclusive, inspirée des codes visuels de Venum et de l’univers du custom.

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Une livrée inédite pour l’Indian Challenger

Disponible en édition très limitée, il n’y a pour le moment qu’un seul exemplaire et produite sur demande, « cette collaboration est née d’une volonté commune de croiser nos univers. L’Indian Challenger Venum incarne la fusion parfaite entre une performance brute et une esthétique affirmée », déclare Baptiste Grenguet, responsable marketing Indian Motorcycle France.

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

« Venum et Indian Motorcycle partagent une même philosophie : celle de l’engagement total et de l’excellence. Cette moto est le reflet de cette synergie », ajoute pour sa part Louis Caze, Chief Business Development Officer à Venum.

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Dévoilée en ligne, l’Indian Challenger Venum sera présentée lors d’un événement exclusif dans le cadre du WOW FC 25 à la Madrid Arena, en Espagne, le 13 décembre 2025.

Indian et Venum s’associent pour une collaboration inédite sur base de Challenger

Le tarif de l’Indian Challenger Venum n’a pas été communiqué pour le moment.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Indian

Voir toute l'actu Indian

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité