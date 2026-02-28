Un nouveau scooter électrique arrive chez Pink et est présenté en avant-première à Lyon

Découvert sur le stand de Pink Mobility à l’occasion de l’édition 2026 du Salon du 2 Roues de Lyon, le scooter électrique de la marque EZI, une nouvelle venue chez Pink, l’Hypervolt viendra bientôt garnir le catalogue du spécialiste de la mobilité électrique.

Équivalent 125 cm3 avec un moteur électrique de 12 kW en pic et une vitesse maximale de 115 km/h offrant trois modes de conduite, le EZI Hypervolt détonne surtout par son style, très urbain et très effilé, avec un bloc optique avant qui semble emprunté à certaines des nouveautés de la gamme Suzuki, avec les deux feux superposés.

Sa batterie amovible de 5 kW placée entre les jambes du pilote libère l’espace sous la selle pour offrir la possibilité d’accueillir un casque intégral, la seule limite étant la largeur du casque en question. Elle confère au scooter électrique une autonomie allant jusqu’à 140 kilomètres, pour un poids total de 145 kg.

Un nouveau scooter électrique « made in China » arrive en France

L’Hypervolt, qui sera fabriqué en Chine, dispose aussi d’un système de dashcam (caméra embarquée), d’un démarrage sans clé, d’une marche arrière utile pour les manœuvres, d’un régulateur de vitesse, d’un éclairage full LED, d’un port USB et d’une instrumentation entièrement numérique.

À l’heure actuelle, sa date de commercialisation en France est encore indécise, même si du côté de Pink on nous annonce qu’il arrivera d’ici la fin de l’année 2026 sur le marché hexagonal. Le tarif de sa commercialisation reste également à définir.