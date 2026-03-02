Indian célèbre ses 125 ans avec une édition anniversaire pour trois de ses motos emblématiques

Pour ses 125 ans, Indian Motorcycle vient de dévoiler une édition anniversaire pour trois de ses modèles phares de sa gamme 2026.

La livrée rouge 125e Anniversaire est rehaussée de micro-paillettes. On retrouve aussi des liserés commémoratifs du 125e anniversaire sur chaque modèle, où l’on peut lire en filigrane « CENT VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE ».

La première moto concernée est le dernier modèle présenté par la marque américaine, la Chief Vintage. Un modèle au look rétro rappelant les lignes des motos des années 1940-1950 avec ses garde-boue galbés, sa selle monoplace repensée et l’emblématique « Headdress » (la tête d’Indien) qui trône sur le garde-boue avant. Parmi ses équipements, on retrouve l’écran tactile de 101 mm (4 pouces) alimenté par le système Ride Command, et des repose-pieds polis. Reposant sur le moteur Thunderstroke 116 d’Indian Motorcycle, la Chief Vintage 125ème anniversaire est affichée à partir de 24 490 € contre 20 990 € pour le modèle standard.

Autre modèle emblématique à profiter de cette édition anniversaire, la Scout Bobber. Produite à 450 exemplaires, disponible en France à partir de 19 490 € (15 390 € pour la Scout Bobber standard), la Scout Bobber 125ème anniversaire développe 111 chevaux grâce à son moteur SpeedPlus de 1 250 cm³ à refroidissement liquide.

Enfin, l’ultime moto à être déclinée en version anniversaire est la Challenger. Sa tête de fourche montée sur le châssis, ses finitions noires et son moteur PowerPlus 112 ci à refroidissement liquide sont eux aussi accompagnés des détails peints à la main et des badges spécifiques. Côté budget, il faut compter 45 990 € pour s’offrir l’un des 250 exemplaires produits dans le monde de cette Challenger.