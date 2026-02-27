Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Les préparations les plus extravagantes du salon de Lyon

Dans Moto / Salon

Olivier Pagès

Le salon de Lyon, c’est bien évidemment l’occasion de découvrir toutes les nouveautés motos et scooters de cette année 2026, mais pas seulement puisque de très nombreuses animations sont aussi présentes dont notamment le Lyon Kustom Factory, l’un des plus gros rassemblements de préparations moto.

Les préparations les plus extravagantes du salon de Lyon

Voici maintenant trois ans que le salon de Lyon accueille le Kustom Factory. Et pour cette édition 2026, les organisateurs ont mis les bouchées doubles avec 9 000 m² dédiés à l’esprit Custom et surtout la présence du Bike Show, le plus grand concours Custom d’Europe.

Cette édition réunira plus de 100 motos custom, dont 15 dévoilées en avant-première, spécialement conçues pour l’occasion. Deux motos lauréates du Sturgis Motorcycle Rally 2025, plus grand concours mondial, seront également présentées. Le public sera une nouvelle fois au cœur de l’événement, avec le prix spécial du Vote du Public, où l’année dernière plus de 4 000 votants avaient participé.

Impossible de vous montrer bien évidemment toutes les préparations exposées, voici donc une petite sélection des modèles, qui nous ont le plus impressionnés, que ce soit positivement ou négativement. Je vous laisse décider et surtout commenter.

Préparation 1
Préparation 2
Préparation 3
Préparation 4
Préparation 5
Préparation 6
Préparation 7
Préparation 8
Préparation 9
Préparation 10
