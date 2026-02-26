Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jawa

Jawa fait son grand retour en France à l’occasion du Salon de Lyon et dévoile trois motos en exclusivité

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Quasiment centenaire, la marque tchèque Jawa est de retour sur le marché français grâce à Tendance Roadster. Trois modèles sont disponibles, un custom, une rétro et un roadster de moyenne cylindrée avec un ticket d’entrée fixé à 4 990 euros.

Marque de moto Tchèque fondée en 1929 à Prague par František Janeček, Jawa (« Ja » pour Janeček et « Wa » pour Wanderer, marque allemande dont elle utilisait les moteurs sous licence) a traversé les époques avant de renaître au début des années 2020, loin de ses terres, en Inde.

Grâce à un accord de licence, c’est le géant indien Mahindra qui a relancé la marque sur son marché local, avant que celle-ci ne reprenne aujourd’hui son destin en mains en Europe (même si les motos restent produites en Inde).

Annoncé depuis plusieurs années, Jawa fait son grand retour en France grâce au concessionnaire francilien (basé à Levallois-Perret) Tendance Roadster, qui sera en charge de développer le réseau pour la commercialisation et le service après-vente des modèles Jawa.

Pour le moment, trois modèles de moyenne cylindrée sont disponibles dans l’Hexagone, la classique Jawa 350 CL, le roadster au design plus moderne Jawa 42 FJ et le custom CL 350 Perak, une moto dont nous vous avions parlé avec intérêt il y a déjà de longs mois.

Ils reposent sur un moteur monocylindre à refroidissement liquide. Il développe 29 chevaux et offre un couple maximal de 30,1 Nm sur la 42 FJ et la Perak, et 22,5 chevaux sur la CL.

Les premières motos arrivent progressivement chez les revendeurs Jawa, avec des tarifs confirmés de 4 990 € pour la 42 FJ, 5 490 € pour la 350 CL et 5 690 € pour la Perak.

