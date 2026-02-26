Une nouvelle marque de moto pour enfants voit le jour au salon de Lyon

Alors, je vous préviens tout de suite, je ne serai peut-être pas très objectif, car Bykids a été créée par un ancien membre de la rédaction de Caradisiac. Son nom : Laurent Cohen. Il a été pendant de nombreuses années un des cadreurs/monteurs de notre équipe. Aujourd'hui, il s'est lancé dans une nouvelle aventure et pas n'importe laquelle : créer sa propre marque de moto.

L'idée est née, voila maintenant cinq ans. De base, il s'agissait de faire des répliques version réduite de la Triumph Thruxston. Impossible légalement de faire de strictes copies, ce modèle anglais servira donc d'inspiration. Chaque modèle est fait à la demande et à la main afin de pouvoir s'adapter à toutes les demandes des clients. Cette petite moto a tout d'une grande avec notamment une vraie fourche inversée, des réservoirs arrière à bonbonnes séparées, ainsi que des freins à disques avant et arrière.

Attention, toutefois, il ne s'agit pas d'une thermique, mais d'une 100 % électrique malgré le moteur qui ressemble comme deux gouttes d'eau au twin anglais. Les ressemblances ne s'arrêtent pas là avec un pot d'échappement de chaque côté, une selle biplace, un réservoir parcouru par une sangle, un guidon bracelet, une transmission par chaîne et un projecteur rond.

Contrairement à beaucoup de mini-motos, toutes les commandes fonctionnent et il y a même une sonorité qui augmente selon l'accélération.

Cette mini moto faite pour les enfants entre 6 et 12 ans possède une vitesse maximale bridable entre 10 et 50 km/h. L'autonomie annoncée est de 2 heures et la recharge s'effectue sur une prise domestique.

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il vous faudra patienter un an et débourser la somme de 5 000 €.