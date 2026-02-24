Le géant indien TVS passe à l’offensive en France et présente ses nouveautés pour la première fois à Lyon

Encore peu connue en Europe, hormis des puristes pour son accord avec BMW et la fabrication en Inde des petites motos G 310, et de la nouvelle F 450 GS de la marque allemande, TVS Motor Company s’apprête à commercialiser ses propres motos et scooters dans l’Hexagone.

Cette stratégie de lancement va se concrétiser dans les prochains jours à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon durant lequel la marque indienne y présentera au public sa gamme 2026.

On retrouvera au catalogue la sportive RR 310, le roadster sportif RTR 310, la néo-rétro Ronin 225, la 125 cm3 utilitaire New Raider ABS, deux scooters 125 cm3, le Jupiter et le Ntorq et un scooter urbain électrique, le iQube.

TVS dévoilera également sur le stand lyonnais plusieurs nouveautés et concepts : la TVS RTX 300, une moto de moyenne cylindrée sur le segment du « trail », qui sera lancée en Europe au premier trimestre 2026, le concept eFX30 de moto électrique le plus avancé de la marque, doté d’un moteur de 35 kW et de dispositifs de sécurité ARAS, un maxi-scooter électrique avec une vitesse maximale de 105 km/h, le M1-S, un scooter sportif « born electric » baptisé sobrement X, et une moto urbaine affichant un poids de seulement 124 kg, la RTR 125 LC.

Une vitrine de luxe avec le Salon du 2 Roues de Lyon

Pour son arrivée en France, TVS compte se démarquer de la concurrence avec huit modèles de moyennes cylindrées équipés de technologies avancées : ABS de dernière génération, antipatinage avec centrale inertielle six axes, contrôle de traction, contrôle de pression des pneumatiques (TPMS), intégration d’Android Auto sur le TVS X et connectivité avec montre connectée pour le TVS iQube.

Après un lancement européen réussi en Italie, le géant indien poursuit donc son expansion en Europe à l’occasion du Salon du 2 Roues de Lyon, se positionnant avec une nouvelle offre sur le marché des motos de petites et moyennes cylindrées.