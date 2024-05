TVS X : quand le scooter électrique s'inspire de Tesla (Présentation)

C'est dans l'usine de TVS à Hosur, non loin de Bangalore en Inde, que nous avons pu essayer les motos et scooters du constructeur indien qui seront importés en France par Emil Frey France. Et notamment la TVS Ronin dont vous pouvez retrouver la prise en main sur Caradisiac.

Cette visite nous a également permis de découvrir le TVS X, un scooter électrique étonnant à plus d'un titre, et pour lequel le géant indien nourrit de grands espoirs.

En matière de design, TVS mise à fond sur la sportivité. En ce sens, le TVS X s'éloigne largement des standards actuels avec une ligne qui n'est pas sans rappeler celle des motos telles que la Honda Monkey par exemple. Pas sûr qu'enjamber un tunnel central soit l'idéal au quotidien, mais les amateurs devraient y trouver leur compte.

Basé sur la nouvelle plateforme Xleton du constructeur, le TVS X rappelle une autre nouveauté récente au look atypique, à savoir le BMW CE-02. Il faut dire que ces deux modèles sont assemblés sur la même ligne de l'usine de TVS à Hosur. Le cadre apparent est en alliage d'aluminium sur lequel vient s'ancrer un mono amortisseur peint en rouge comme la carrosserie.

La face avant adopte elle aussi un design très moderne, surtout avec sa signature lumineuse LED verticale sans pareil sur le segment. Il en va de même pour le feu arrière qui rappelle celui des sportives de grosse cylindrée. Les clignotants, eux aussi à LED, sont parfaitement intégrés à l'avant, et solidaires du support de plaque à l'arrière.

Au final, seules les petites jantes semblent jurer avec le look très sportif de l'engin.

En jetant un œil aux roues justement, on note que le TVS X est équipé de deux freins à disque ventilé à l’avant et un à l’arrière, ainsi que de l’ABS. Cela n’a l’air de rien dit comme ça mais la grande majorité des scooters électriques commercialisés actuellement fait toujours l’impasse sur l’ABS.

Généreuse, la selle du TVS X peut accueillir deux personnes confortablement et le pilote pourra facilement poser les deux pieds par terre, preuve de l'accessibilité de l'engin. Et si on pouvait croire que les aspects pratiques auraient été abandonnés sur l’autel du design comme par hasard sur le BMW CE-02, le TVS X propose tout de même un petit espace de rangement sous la selle.

Étonnant vu la taille du scooter, surtout quand on s’attarde sur la vue explosée qui montre que l’essentiel de l'espace au centre du cadre est occupé par la batterie, tandis que le moteur électrique prend place en position centrale. Les dimensions et le style du TVS X ne laissent donc pas énormément de latitude, mais le constructeur a tout de même réussi à intégrer un petit coffre pour ranger quelques effets, mais pas un casque homologué CE.

TVS X, la Tesla des scooters

En revanche, TVS a décidé de mettre le paquet au niveau des technologies numériques et de l'instrumentation. D'ailleurs peut-on encore simplement parler d'instrumentation face à cet imposant écran TFT couleurs qui détonne avec le gabarit plutôt compact du TVS X ?

Pour mettre le contact, tout passe par un smartphone à l'image de ce que propose Tesla sur ses voitures. Mieux, le constructeur indien va même carrément plus loin en proposant la clef sur montre connectée pour ceux qui préfèrent voyager léger. Une fonctionnalité réclamée par les propriétaires de Tesla, qui doivent se rabattre sur des applications tierces avec tous les risques que cela peut comporter.

L'écran du TVS X affiche une diagonale de 10,2 pouces avec une définition suffisamment élevée pour ne pas voir les pixels même en collant le nez sur la dalle. Un gros travail a été réalisé sur l'interface qui extrêmement riche sans pour autant être complexe. Comme chez Tesla, il est même possible de créer plusieurs profils afin de partager le scooter électrique entre utilisateurs.

L'interface s'apparente à celle d'une tablette Android plutôt qu'à ce que propose BMW sur son CE-04. Outre le tableau de bord, les différentes rubriques apparaissent dans la colonne de gauche et sont aisément identifiables grâce aux icônes. On vous épargnera leur détail et vous pourrez retrouver moult photos dans la galerie ci-dessous. La page principale se compose de vignettes que l'on peut déplacer à loisir avec une pression prolongée.

Et comme dans les voitures électriques les mieux équipées, le système d'infodivertissement du TVS X offre un vrai GPS et pas seulement la navigation Turn by Turn. À cela s'ajoutent un navigateur Internet, un lecteur de musique et de vidéo et même des jeux vidéo.

L'interface est plutôt réactive, même si certains ralentissements indiquent qu'un processeur plus puissant ne serait pas de trop. De la même façon, il est étonnant de ne trouver qu’un port USB A dans le coffre, alors que l’USB type C est désormais bien installé.

Des performances dans le haut du panier ?

Si nous avons pu essayer toute la gamme TVS qui sera importée en Europe d'ici la fin de l'année, impossible en revanche de prendre le guidon du TVS X. Le simple fait de déplacer le scooter électrique pour prendre quelques photos nous a valu une réprimande.

Quoi qu’il en soit, TVS annonce des chiffres qui le positionnent dans la catégorie des équivalents 125 cm3 avec un moteur électrique de 11 kW qui lui confère une vitesse de pointe de 105 km/h et un 0 à 40 km/h en 2,6 secondes. Il faudra simplement se contenter de ces valeurs pour le moment. Tout juste sait-on aussi que la batterie affiche une capacité de 3,8 kWh sans précision sur l'autonomie. Enfin, le TVS X comptera parmi les meilleurs élèves en matière de puissance de recharge avec ses 3 kW admissibles. Dans tous les cas, il faudra encore attendre le second semestre pour savoir le fin mot plus sur ce scooter high-tech qui ambitionne de rivaliser avec les meilleures productions actuelles.