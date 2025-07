Jusqu'à 1 500 euros de remise pour les Bon Plans Yamaha

Cet été peut être le moment de se faire plaisir à prix réduit sur une moto ou un scooter de la gamme Yamaha.

Yamaha Motor France a lancé ses « Bon Plans de l'été », avec des remises allant jusqu'à 1 500 euros sur une sélection de modèles de son catalogue.

Les motos et scooters concernés par ces offres commerciales sont notamment les petites 125 cm3 XSR 125 et XSR 125 Legacy (millésimes 2024 et antérieurs), qui sont respectivement affichées à 4 599 euros (-500 euros) et 5 099 euros (- 500 euros).

Toujours dans la famille XSR, les 700 (7 799 euros, - 1 000 euros), 900 35 kW (millésime 2023 à partir de 10 499 euros, - 700 euros) et 900 GP 35 kW (2024 et antérieurs, affichée à 12 499 euros, - 700 euros) sont aussi concernées.

Du côté des roadsters, ce sont les MT-10 et MT-10 SP qui profitent de 1 000 euros de remise, et voient leurs tarifs baisser à 14 999 euros et 17 999 euros.

Les scooters Yamaha aussi en promo

Les scooters Yamaha ne sont pas oubliés. Le TMax Tech Max (millésime 2024 et antérieurs) est ainsi affiché à 14 099 euros, soit une remise de 1 500 euros. Le XMax 300 (6 399 euros) ainsi que sa version Tech Max (2024 et antérieurs, 7 099 euros) sont aussi concernés par les remises, avec 300 euros déduits de leur prix initiaux.

Ces tarifs promotionnels sont valables jusqu'à la fin du mois de septembre prochain, dans la limite des stocks disponibles. Yamaha annonce également que son offre commerciale d'été est compatible avec celles proposées sur le financement des motos et scooters de sa gamme.