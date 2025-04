De la Tech et un tarif au Max, voici le nouveau Yamaha TMax Tech Max 2025

À bien y regarder, le maxi-scooter sportif de Yamaha subit un changement tous les trois ans environ, deux « les bonnes années », comme l’on dit lorsque l’on ne sait pas vraiment compter. Et pourtant, compter, il faut vraiment savoir le faire pour repartir au guidon dudit scooter. Il se mérite de plus en plus, au vu de son tarif florissant. Débutant à 13 490 € (contre 12 699 € pour le modèle 2022 à sa sortie) pour les moins nantis, lesquels peuvent toujours piocher dans les packs d’accessoires (Sport, Winter, Essential, Keyless Urban et trois déclinaisons de Urban) ou dans les équipements optionnels « à la pièce », ou plutôt « au billet » compte tenu du tarif, pour agrémenter la prestation de base, il y a fort à parier que la plus statutaire version Tech Max obtienne les faveurs du grand public. Elle oblige pourtant à sortir 2 100 € supplémentaires pour atteindre la coquette somme de 15 599 € (contre 14 799 € en 2022…). Le prix que l’on est semble-t-il toujours prêt à payer aujourd’hui pour disposer d’un scooter haut de gamme au moteur bicylindre mis à jour, certes, A2 compatible, certes, adoptant quelques nouveautés, certes, mais ne titrant toujours « que » 35 kW et 560 cm³ et n’apportant en théorie pas beaucoup plus que le modèle passé. Fort, non ?

Et pour 2 100 €, quoi de plus sur le Tech Max ?

Déjà, une bulle électrique se relevant assez rapidement et de manière suffisante, y compris pour un grand conducteur. Ensuite, un mono amortisseur arrière réglable en précontrainte et en rebond. Un plus pour rouler chargé ou essayer de garantir une adhérence maximale et un minimum de rebond sur les bosses. Ensuite, un régulateur de vitesse révisé cette année pour fonctionner par pas de 1km/h entre 40 et 150 km/h, mais aussi augmenter par tranche de 10 km/h pleine (50/60/70/etc.) en cas d’« appui long. Très pratique pour trouver la bonne allure ! De plus, la selle conducteur est chauffante. Et seulement elle. Située à 800 mm de hauteur, elle sera appréciée, croyez-nous lors de cet essai. Sa forme un peu moins, qui écarte toujours les jambes au moment de les poser au sol. Réglable sur trois niveaux de confort, elle est pertinente et efficace. Dommage qu’à l’arrière, il soit impossible de bénéficier de la même offre. L’année prochaine ? Enfin, le TPMS fait partie de l’équipement. Les poignées chauffantes ? Elles sont d’un tout nouveau type, voulues plus efficaces (et c’est un fait, elles couvrent bien mieux et bien plus de surface), mais pas de série.

Une centrale pour le freinage et quoi d'autre ?

Alors que les normes Euro frappent de plus en plus durement les deux roues, changeant aussi bien leur comportement moteur que leurs performances ou encore leur niveau d’équipement, le maxi scooter Yam’ fait de la résistance à l’inflation de cylindrée, bien moins à celle de l’équipement. S’il conserve le même tarif que le modèle remplacé, arrivé à ce niveau-là, on ne peut que l’espérer, il agrémente sa prestation et gagne des équipements, tout en changeant – un peu – sa personnalité, là encore. Dans la foulée, une rhinoplastie lui permet de revoir toute sa face avant, optique compris, ce qui n’est pas un mal, tandis que les jantes sont allégées et profitent de bords polis. Une première pour Yamaha. Surtout, les pneumatiques profitent d’un moniteur de contrôle de pression, dont les mesures sont affichées directement à l’écran. Toujours pratique et important pour surveiller le premier point d’un bon comportement dynamique. Pour le reste, les modifications techniques sont mineures en apparence, mais elles entendent avoir une importance et un effet sensible. La plus sensible concerne le ralentissement, qui adopte certes un avertissement de freinage d’urgence, mais surtout une centrale inertielle à six axes, afin de coordonner ABS et répartition avant/arrière optimale, y compris sur l’angle.

Dénommée BC dans l’instrumentation et plus particulièrement dans le menu de configuration du véhicule, cette fonctionnalité peut être désactivée, au même titre que le contrôle de traction. Celui-ci pourrait pourtant presque être inutile au vu des modifications du variateur, lesquelles entendent apporter plus de souplesse et de douceur aux accélérations pour une meilleure maîtrise. Surtout une fois combiné à une refonte (enfin plutôt resoudure, TIG pour être précis) de la ligne d’échappement. Une modification voulant favoriser la linéarité de la réponse aux gaz. Des accélérations voulues moins sonores également par la modification de l’admission d’air. Un comble que Yamaha entende aujourd’hui adoucir et velouter un scooter que d’aucun s’évertue souvent à rendre plus nerveux et plus expressif, y compris « vocalement ». Qui n’a jamais maudit un conducteur de TMax full barouf ?

Un 2022 revu dans le détail, sauf les plus gros défauts

Pour le reste ? Peu ou prou la version 2022 que nous avions détaillée en tous sens lors de son essai. L’instrumentation de 7 pouces de diagonale est donc toujours TFT, tandis qu’elle propose un nouveau thème de présentation, portant à trois les possibilités. Soit. L’infodivertissement est toujours de la partie, tandis que l’on apprécie l’initiative de Yamaha et de Garmin consistant à rendre gratuit l’application Motorize de Garmin (au vu du tarif du TMax… on prend).

À noter que l’application est aussi gratuite pour les possesseurs de TMX 2022/23/24 dotés de l’interface Bluetooth ! Un cadeau rétroactif bienvenu. Elle permet d’afficher nativement et en plein écran la navigation GPS (raccourci par le bouton « Home » pour y accéder sans passer par le menu). Clair, net et précis. D’autant plus agréable qu’il est possible de mettre son smartphone sur un support et de caler ledit support dans le vide-poche droit. Astucieux et pratique. Problème, la prise USB A a beau être présente et accessible dans le même emplacement (à droite), un portable à écran de 6’ tient en place, mais on ne peut pas l’alimenter avec un câble droit. Il faudra adapter la recharge pour n’endommager ni le câble ni le port USB du téléphone. Pensez-y. En attendant, le tracé affiché donne sacrément envie d’aller parcourir l’arrière-pays d’Alicante et de Benidorm. Nous avons déjà amplement profité de la zone lors du test de la MT-07, mais aussi des Triumph Daytona 660, Kawasaki Z900, Z500 et Ninja 500, y compris Honda nous ayant amené sur ces tracés… Une chose est sûre, l’empereur du scooter est prêt à relever le défi.