Changement de personnalité pour la nouvelle Yamaha MT-07

Nous ne reviendrons pas en détails sur les évolutions de la MT-07, mais sachez qu’un package électronique simple et de qualité, et de très nombreuses modifications ont été mises en œuvre. Ainsi, elle adopte une commande de gaz électronique YCC-T donnant accès à quatre modes de comportement moteur (Sport, Street et Custom) et contrôle de traction, dont deux personnalisables. L'instrumentation TFT 5 pouces connectée (infodivertissement) permet d'avoir une navigation GPS avec quatre présentations différentes et pilotée depuis le joystick du commodo gauche. Les changements de rapports et de configuration de la boîte de vitesses ont été optimisés. L'embrayage est désormais assisté, ce qui limite les risques blocages de roue arrière au rétrogradage et la force à appliquer sur le levier gauche (réglable en écartement, tout comme le levier de frein).

Le cadre a été renforcé afin de limiter les mouvements latéraux (une bonne idée !) et cela va de pair avec un nouveau bras oscillant asymétrique concourant à la réduction de l’empattement. Un nouvel angle a été donnée à la colonne de direction légèrement refermé pour plus d’agilité. De fait, la position de conduite a été revue par l’adoption de nouveaux pontets de guidon, un guidon plus large et plus bas, proposant un angle plus important et des repose-pieds plus bas, la selle affichant 805 mm de haut, le tout visant davantage de confort.

Au niveau de la partie cycle, on notera aussi des jantes forgées bien plus légères installées dans le but d'offrir des changements d’angle plus rapides du fait de moindres masses non suspendues, un nouveau dispositif de freinage radial à l’avant, souhaité plus performant, une nouvelle fourche KYB, non réglable, mais au tarage et à l’esthétique revus afin de limiter là encore les mouvements et d’encaisser au mieux les freinages (plus puissants en théorie) et enfin, un mono amortisseur réglable en précontrainte et en détente pour optimiser la motricité et offrir de belles possibilités.

Des évolutions que la MT-07 standard partage avec la Y-AMT, la nouvelle version à boîte automatisée que nous avons essayée par ailleurs .

L’électronique fait son apparition

Parlons également rapidement de l’esthétique, elle aussi revue et s’inspirant du premier modèle (celui de 2014). Si la coque arrière ne change pas, la bavette, la tête de fourche (qui hérite de l’éclairage Led des MT-09), les écopes latérales, bref toute la partie avant si. Surtout, l’habillage du réservoir de 14 litres est plus fin au niveau des cuisses, plus large au niveau des genoux et ouvert au niveau de la partie devant soi, histoire de constituer une caisse de résonance pour l’admission d’air, entièrement revue.

Des optimisations et modifications de tous ordres, donc, dont l’effet ne devrait pas manquer de se faire sentir au niveau du comportement de la moto, tout comme au niveau de celui du moteur, voulu plus rempli en couple que celui du modèle remplacé. À propos de comportement, justement, les pneumatiques de nos motos d’essai sont des Dunlop Q5A. Assez sportifs dans le look, nous les avons découverts sur la Kawasaki Z900 sur les mêmes routes que celles que nous parcourons aujourd’hui avec la MT-07, du côté de Benidorm, en Espagne.

Un véritable tourniquet pour moto prenant place sur une boucle de plus de 200 km passant par Sella, Millena, montant non loin d’Ebo et redescendant en formant un S comme super vers via Bollula, en direction de la côte. Une merveille de tracé parcouru par de courageux cyclistes affrontant des dénivelés et tracés enthousiasmants. Apparemment plutôt routiers dans leur vocation, ils disposent en théorie d’un grip correct. Là où le contrôle de traction nouvelle arrivé devrait être bien utile au départ, tant les rond-points sont glissants. Un antipatinage désactivable soit individuellement au travers du menu de configuration, soit au moyen de la configuration directe de l’un des deux modes Custom, autrement appelés modes User. Au travers du bloc compteur, il est possible de fixer le niveau d’intervention de l’antipatinage (TCS) et le type de réponse de l’accélérateur (PWR), guère plus.

Dès lors, autant commencer par le mode Sport, le plus expressif et le plus direct, afin de retrouver ce que proposait il y a peu encore le modèle avec accélérateur par câble.

2021 n’est pourtant pas loin, il est temps de voir ce que ces quatre années passées ont pu apporter à un modèle n’ayant pas le droit de décevoir au vu des attentes du constructeur, de ses clients et des jeunes et moins jeunes permis.

C’est parti pour le test de la MT-07 de 2025, nouvelle génération et nouvelle définition du best-seller de la marque au diapason. Le tout alors que la concurrence devient de plus en plus féroce.