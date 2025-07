Gros plan sur la Triumph Speed Twin 1200 RS spécialement conçue par FCR Original pour le concours Triumph Originals 2025

Les Bonneville sont à l'honneur du concours de customisation Triumph Originals 2025. Parmi les huit équipes, chacune représentant un pays différent, cinq ont été sélectionnées pour participer à la phase finale de ce concours mondial (Brésil, Italie, Thaïlande Royaume-Uni et France) avec comme thème de réinventer les « Icônes de l'originalité britannique ».

Si chaque pays a collaboré avec des constructeurs custom locaux sélectionnés pour créer des designs inédits entièrement réalisés à la main, en France c'est l'atelier FCR Original, basé à Chauvigny, dans la Vienne (86), qui a eu cet honneur.

La moto française, baptisée "Hail to the Twin", rend donc hommage au moteur bicylindre parallèle de Triumph aujourd'hui décliné sur plusieurs modèles. À partir d'une Speed Twin 1200 RS, l'équipe de FCR a entièrement repensé et redessiné l'arrière de la machine pour mettre le moteur en valeur avec des pièces et accessoires de sa création et issus de son catalogue.

Une moto Triumph unique créée par toute l'équipe l'atelier FCR Original

Un bras oscillant sur mesure a également été imaginé tout comme une roue avant unique en aluminium taillée dans la masse.

La peinture intègre du cuivre plaqué à la main et des feuilles d'or.

La partie avant de la moto a également été allégée avec une fourche abaissée, un guidon bas et un bloc optique LED plus compact.

Un modèle unique signé par tous ses créateurs directement sur la nouvelle boucle arrière de la moto.

Pour saluer le travail réalisé et voter pour la Triumph créée par FCR Original, c'est sur la page Internet du concours que cela se passe.