Deux marques historiques s'associent pour la sécurité des motards

Cet été, il est possible d'afficher les couleurs de son constructeur préféré jusqu'à son casque.

Une nouvelle gamme de casques co-brandés, d'Arai et Triumph Motorcycles, arrive dans des concessions sélectionnées en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Quatre modèles aux caractéristiques spécifiques parmi la gamme des casques Arai ont été sélectionnés pour cette collection : le classique Concept-XE, le sportif Quantic, le tout-terrain MX-V Evo et l'aventureux Tour X-5.

Quatre casques aux couleurs de Triumph

Le Triumph Concept-XE (599 €) a été conçu pour séduire les amoureux de Modern Classics, en associant un style rétro à des caractéristiques modernes (coque PB e-cLc, système d'écran VAS-VC). Un modèle noir, avec des bandes blanches faisant référence au logo Triumph, et une bande multicolore au centre disponible de la taille XS à la taille XL.

Le modèle Quantic (685 €) est quant à lui idéal pour les pilotes de roadsters. Il est doté d'un évasement de 5 mm autour de la base, tandis que la visière VAS MAX est livrée avec un insert Pinlock prêt à l'emploi. L'intérieur amovible est en nylon brossé et comprend un système de contour facial (FCS) et une épaisseur anti remous au niveau du cou. Il est également doté d'un système de déverrouillage d'urgence (ERS). Le Quantic est disponible en deux couleurs : un noir sombre et un noir et blanc sportif également dans les tailles XS à XL.

Plus baroudeur et conçu pour le motocross et le tout-terrain en général, le MX-V EVO (625 €) dispose d'une coque extérieure robuste en PB-cLc2 fabriquée à l'aide de résines spéciales à base de composés Z, équilibrée par une doublure intérieure légère pour un poids total réduit. Maximisant la ventilation, les aérations avant et arrière du MX-V fonctionnent ensemble pour faire circuler l'air frais à travers le casque, la visière canalisant le flux d'air avec un design qui réduit également le soulèvement. L'intérieur est également entièrement amovible, facile à laver et réglable. Le MX-V EVO de Triumph est disponible en noir, blanc et jaune racing toujours en taille XS à XL.

Enfin, le Triumph Tour-X5 (795 €, de la taille XS à XL) est équipé d'un nouveau système de visière VAS-A, qui offre plus de surface et favorise la dissipation de l’énergie lors de l'impact tout en offrant une installation et un retrait faciles de l’écran et de la visière. Le système de ventilation comprend le tout dernier logo 3D d'Arai, complété par un aileron et le Delta Duct 6, une toute nouvelle entrée d’air de menton. Pour aider les pilotes à installer leurs appareils de communication, un emplacement plat est aussi prévu sur le côté de la coque. L'intérieur est entièrement amovible, avec un coussin réglable à l'arrière de la couronne tandis que l'on retrouve deux coloris : noir avec des accents verts ou noirs avec des accents blancs, avec les logos Arai et Triumph.

Disponibles dans certaines concessions Triumph, les casques sont également commercialisés en ligne.