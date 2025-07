Triumph fait flamboyer 2026 : douze nouveaux coloris électrisants pour des motos qui en jettent !

Les aventurières Tiger 900 GT, GT Pro et GT Pro A2 s’offrent un relooking saisissant. Au menu : Carnival Red éclatant associé à des détails Sapphire Black, ou encore des variantes premium en Snowdonia White et Sapphire Black, boostées par des touches de Triumph Performance Yellow. Même la Tiger 900 Rally Pro prend un coup de jeune avec un duo Blanc Snowdonia et Graphite, ainsi qu’une version audacieuse parée de Triumph Performance Yellow, qui souligne son tempérament tout-terrain.

Avec ces 12 déclinaisons, Triumph mise sur l’émotion visuelle

La gamme néo-rétro se réinvente avec panache. La Speed 400 adopte un look élégant en Pearl Metallic White et Phantom Black, agrémenté d’une bande Royal Gold, ou se la joue sportive en Lava Red Gloss et Storm Grey. La Scrambler 400 X mixe Baja Orange et Aluminium, tandis que la robuste Scrambler 1200 X mise sur le Matt Khaki Green pour un esprit militaire irrésistible.

La Street Triple 765 R s’habille d’un intense Phantom Black, réhaussé de Diablo Red, alors que la version RS se distingue en Granite avec des touches de Kingfisher Blue. Quant à la majestueuse Rocket 3 Storm, elle impose son style avec un réservoir Matt Sapphire Black et Satin Granite souligné de Korosi Red sur la GT, ou un duo Satin Baja Orange et Matt Sapphire Black rehaussé de lignes Silver sur la R.

Bref, Triumph fait rugir 2026 avec une palette qui promet de transformer chaque machine en œuvre d’art roulante. Pour configurer la vôtre, cap sur le site de la marque.