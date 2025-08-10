La Triumph Thruxton, les Honda X-ADV et Forza 750 2026, le moteur V3 Honda, le nouveau boss de Harley-Davidson et la Zontes 703 RR à l'essai

À la Une cette semaine

La Thruxton 400 rejoint au catalogue du constructeur anglais les Speed 400 et Scrambler 400 au sein de cette nouvelle gamme de moyennes cylindrées. Ce troisième modèle apporte une touche de sportivité avec une tête de fourche au look rétro façon Speed Triple 1200RR. Elle repose sur le moteur monocylindre de 398 cm3, offrant 42 chevaux. Il profite de réglages spécifiques pour le rendre plus agressif et sportif, correspondant ainsi au style de la moto. Le couple maximal est annoncé à 37,5 Nm. Présentée en Inde, la moto devrait également arriver en Europe dans les prochains mois.

Peu de changements pour les Honda X-ADV et Forza 750 2026

Revus à l'occasion de leur millésime 2025 avec des phares à LED redessinés et une nouvelle instrumentation TFT de 5 pouces à commande rétroéclairée, les scooters Honda X-ADV et Forza 750 restent mécaniquement inchangés pour 2026. Le plus baroudeur des scooters Honda, le X-ADV, revien en 2026 t avec une édition spéciale "tricolore" qui rend hommage aux Transalp et Africa Twin de la gamme Aventure. Il reste également disponible dans les coloris noir, gris mat et blanc. Le modèle urbain Forza 750 reste proposé en noir mat et gris cendre mat. Une nouvelle teinte blanche fait désormais partie des possibilités pour le millésime 2026.

Dévoilé à la surprise générale lors de la dernière édition du salon EICMA de Milan, le futur moteur V3 avec compresseur électrique développé par Honda devrait bientôt arriver sur un premier modèle. Un bloc inédit dont Honda laisse pour la première fois entendre le bruit dans un teaser publié par la marque japonaise. Un premier modèle équipé de ce moteur est également attendu dans les prochaines semaines.

En difficulté financière depuis de nombreux mois, Harley-Davidson va confier sa destinée à un nouveau P.-D.G. Après Jochen Zeitz, sur le départ, c'est Arthur « Artie » Starrs qui prendra les rênes de la mythique marque américaine à partir d'octobre prochain. Le dirigeant, venu de chez Topgolf et Pizza Hut, rejoindra également le conseil d'administration de Harley-Davidson.

Proposés à 7 599 euros, la nouvelle sportive chinoise venue de chez Zontes, la 703 RR et son moteur trois-cylindres de 699 cm3 ont de quoi intriguer. La moto chinoise impressionne jusqu'à Caradisiac Moto par sa facilité et son niveau de finition.