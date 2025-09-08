Marché moto en août : une nouvelle baisse dans laquelle Honda sauve les meubles, les Chinois continuent leur impressionnante montée en puissance

Les mois se suivent et se ressemblent pour le marché moto hexagonal.

Après un mois de juillet en recul de « seulement » 2,92 % par rapport à la même période un an plus tôt, août 2025 a été plus difficile, avec une nouvelle baisse de 8,4 % par rapport à 2024 selon les ultimes chiffres publiés par AAA Data.

La tendance à la baisse se poursuit donc en 2025, avec un volume total de 11 168 immatriculations de motos et scooters neufs de plus de 125 cm3 en août. Ce qui porte à 125 761 immatriculations le volume de motos et scooters neufs immatriculés depuis le début de l'année 2025, soit un recul de 11,68 % par rapport à 2024.

Les historiques à la peine, les Chinois ont le sourire

Dans le détail des constructeurs, c'est Honda qui s'en sort le mieux, avec une hausse de 16,3 % de ses ventes sur le mois d'août, avec 2 523 immatriculations. Ce qui lui permet à la marque japonaise de rester solidement accrochée à son statut de constructeur numéro un en France. Yamaha reste en deuxième place avec 1 869 unités immatriculées (en baisse de 15,5 %), devant BMW, en recul de 9,3 % avec 813 immatriculations en août dernier. Le constructeur allemand est ainsi talonné par Kawasaki, qui a immatriculé 802 motos. Suivent Triumph (650 unités, - 9 %), puis la première marque chinoise, CFMoto, qui continue de progresser avec cette fois 501 motos vendues. Les marques chinoises font d'ailleurs une belle percée, avec Voge (304 unités), en progression de 72,7 %, Zontes (249 exemplaires et + 43,1 %), mais aussi la petite nouvelle en France, QJ Motor, qui a immatriculé 157 motos en août.

La montée en puissance des marques chinoises se poursuit, sans doute aussi au détriment des marques « historiques » qui vont devoir vite réagir à cette nouvelle concurrence sous peine de voir leurs chiffres continuer de dégringoler.