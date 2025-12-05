Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Solex

Solex et dérivés : 136 lots le 6 décembre à Corbeil-Essonnes (91)

Jean Jacques Cholot

« Importante collection de Solex et dérivés », c’est la vente aux enchères qui se tiendra ce 6 décembre à Corbeil-Essonnes (91). Avec quasiment 140 lots, les amateurs de « la bicyclette qui roule toute seule » vont être aux anges.

Direction Corbeil-Essonnes en région parisienne pour une nouvelle vente aux enchères. Cent trente-six lots, principalement des Solex et engins dérivés, c’est ce qui vous attend ce samedi 6 décembre à partir de 14 heures.

La vente sera retransmise en direct sur interencheres.com.

 

Frais et conditions de vente

Pour cette vente volontaire, les frais appliqués seront de 24 %. Pour les enchères déposées via internet, des frais de 3 % HT ou de 40 euros HT par véhicule pourront être facturés.

Le règlement pourra être effectué par carte bancaire, par virement ou en espèces à la condition que le mandat ne dépasse pas la somme de 1 000 euros.

L’exposition des lots est prévue le 6 décembre de 10 heures à 12 heures au 1 rue Feray 91100 Corbeil-Essonnes.

En dehors des Solex

Mais avant de s’intéresser à cette fabuleuse collection de Solex, quelques deux-roues plus ou moins anciens seront proposés.

En début de vente, les amateurs de scooters des années cinquante pourront tenter leur chance avec ce Lambretta LD 125 cm3 de 1957. Il est à remettre en route avec 13 965 kilomètres à son compteur. Son estimation est fixée entre 1 500 et 2 000 euros.

Lambretta LD 125 cm3 1957 (lot n° 2)
Lambretta LD 125 cm3 1957 (lot n° 2)

 

Motobécane, à la fin des années soixante, tentera de concurrencer les constructeurs japonais dans le segment des 125 cm3 mais son principal défaut était d’être française (et l’histoire se répétera à plusieurs reprises). Cet exemplaire, qui demandera un peu de soin, est à remettre en route. Sans carte grise, on en attend entre 600 et 1 000 euros.

Motoconfort LT 125 cm3 (lot n° 3)
Motoconfort LT 125 cm3 (lot n° 3)

 

D’origine Belge, ce Flandria équipé d’un moteur à galet tentera de faire de l’ombre au fameux Solex. À rénover, cet exemplaire du début des années cinquante est estimé entre 200 et 300 euros.

Flandria Claeys Luxe 1952 (lot n° 7)
Flandria Claeys Luxe 1952 (lot n° 7)

 

Pour ce Peugeot 102, il faudra prévoir les démarches pour son immatriculation. Son compteur affiche un peu moins de 1700 kilomètres et il faudra compter entre 300 et 400 euros pour l’acquérir.

Peugeot 102 (lot n° 9)
Peugeot 102 (lot n° 9)

 

On continue page suivante avec des engins dérivés du fameux Solex

