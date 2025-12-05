Le Solex sous toutes ses formes

On peut dire qu’il a été mis à toutes les sauces ce fameux Solex. En voici quelques exemples.

Il ne faudra pas trop charger la caisse de ce Trisolex S3800 qui semble être une construction artisanale. Son estimation est annoncée entre 600 et 1 000 euros. À noter pour les connaisseurs qu’une version « Le Bercy » qui semble plus « réglementaire » sera également disponible un peu plus tard dans la vente. Sans carte grise, son estimation a été fixée entre 800 et 1 200 euros.

On reste dans les fabrications artisanales avec cette voiturette pour enfant baptisée « Turbo Cacahuète ». Le moteur a été emprunté à un S 3800 et il est fixé de façon à entraîner la roue arrière. Bien réalisée mais sans carte grise, cette voiturette à utiliser sur terrains privés pourrait être une idée originale à mettre sous le sapin (il faudra quand même un grand sapin !!!…). Son estimation est entre 100 et 200 euros.

En général, les Solex Micron sont assez prisés des amateurs de Solex. Celui-ci est daté de 1969 et est proposé dans son jus. On nous précise qu’une erreur de numérotation a été décelée sur la carte grise (estimation entre 800 et 1200 euros).

Comme beaucoup d’autres véhicules iconiques (surtout dans l’automobile), le Solex n’échappe pas à l’électrique. Ce E-Solex de 2010 est annoncé comme étant dans un bon état de présentation et avec sa batterie… Il est à réviser et à remettre en service mais le chargeur est absent. Son estimation est du coup assez basse (entre 200 et 400 euros) ce qui peut s’expliquer par le fait que nous n’avons pas d’information concernant le kilométrage et l’état de la batterie.