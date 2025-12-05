Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Solex

Solex et dérivés : 136 lots le 6 décembre à Corbeil-Essonnes (91)

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les « Solex » de la vente du 6 décembre à Corbeil-Essonnes

 

Solex et dérivés : 136 lots le 6 décembre à Corbeil-Essonnes (91)

Le Solex sous toutes ses formes

On peut dire qu’il a été mis à toutes les sauces ce fameux Solex. En voici quelques exemples.

Il ne faudra pas trop charger la caisse de ce Trisolex S3800 qui semble être une construction artisanale. Son estimation est annoncée entre 600 et 1 000 euros. À noter pour les connaisseurs qu’une version « Le Bercy » qui semble plus « réglementaire » sera également disponible un peu plus tard dans la vente. Sans carte grise, son estimation a été fixée entre 800 et 1 200 euros.

Solex Trisolex S 3800 1968 (lot n° 46)
Solex Trisolex S 3800 1968 (lot n° 46)

 

On reste dans les fabrications artisanales avec cette voiturette pour enfant baptisée « Turbo Cacahuète ». Le moteur a été emprunté à un S 3800 et il est fixé de façon à entraîner la roue arrière. Bien réalisée mais sans carte grise, cette voiturette à utiliser sur terrains privés pourrait être une idée originale à mettre sous le sapin (il faudra quand même un grand sapin !!!…). Son estimation est entre 100 et 200 euros.

Voiturette Solex 3800 1971 (lot n° 54)
Voiturette Solex 3800 1971 (lot n° 54)

 

En général, les Solex Micron sont assez prisés des amateurs de Solex. Celui-ci est daté de 1969 et est proposé dans son jus. On nous précise qu’une erreur de numérotation a été décelée sur la carte grise (estimation entre 800 et 1200 euros).

Solex Micron 1969 (lot n° 66)
Solex Micron 1969 (lot n° 66)

 

Comme beaucoup d’autres véhicules iconiques (surtout dans l’automobile), le Solex n’échappe pas à l’électrique. Ce E-Solex de 2010 est annoncé comme étant dans un bon état de présentation et avec sa batterie… Il est à réviser et à remettre en service mais le chargeur est absent. Son estimation est du coup assez basse (entre 200 et 400 euros) ce qui peut s’expliquer par le fait que nous n’avons pas d’information concernant le kilométrage et l’état de la batterie.

Solex E-Solex électrique 2010 (lot n° 97)
Solex E-Solex électrique 2010 (lot n° 97)
Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Solex

Voir toute l'actu Solex

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité