Direction l’Italie pour le KTM Adventure Rally 2026
Rendez-vous est pris pour 2026 avec une nouvelle édition du KTM Europe Adventure Rally. Du 7 au 11 septembre, c’est au cœur de l’Ombrie, en Italie que se tiendra cette expérience devenue incontournable pour les amateurs de grands espaces.
Plaisir de rouler, paysages magnifiques et passion commune, le KTM Europe Adventure Rally 2026 remet le couvert en 2026 avec les mêmes ingrédients que les éditions précédentes.
Pour cette nouvelle édition, planifiée du 7 au 11 septembre prochains, direction cette fois l’Italie, et l’Ombrie, au nord de Pérouse.
Après le Portugal et la Roumanie, KTM met le cap sur l’Italie, ses paysages et sa gastronomie.
Au menu pour les 250 participants attendus, trois jours basés autour de la superbe ville médiévale de Gubbio avec trois boucles quotidiennes autour du lac Trasimène (le quatrième plus grand lac d’Italie), des pistes de gravier et des sentiers d’Ombrie, ainsi que les sommets du Monte Foce et du Monte Nerone.
En marge des randonnées moto, chaque soir, de retour au camp de base KTM, il y aura des repas avec de la cuisine locale et des animations, tandis que le logement sera assuré dans des hôtels proches de la place centrale de Pérouse.
Une expérience ouverte à tous les pilotes, de tous les niveaux
Bonne nouvelle pour les motards, l’événement s’adresse à tous les niveaux, avec des itinéraires GPS (il est aussi possible d’opter pour un guide) différents selon la difficulté du terrain : bleu, rouge ou noir. Le parcours bleu est accessible à 95 % en voiture et emprunte des chemins de gravier bien entretenus. Le parcours rouge comprend quelques parties techniques et pourrait séduire un pilote débutant confirmé. Le parcours noir propose quant à lui des pistes d’enduro exigeantes.
Les inscriptions pour la KTM Europe Adventure 2026 ouvriront le 20 janvier prochain.
