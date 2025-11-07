KTM et Brabus remettent le couvert avec une nouvelle série limitée

Débutée en 2022, la collaboration entre le préparateur allemand Brabus et le constructeur autrichien KTM accouche d’une nouvelle moto produite en série limitée : la Brabus 1400 R Signature Edition.

Evolution inédite des précédents modèles développés en partenariat entre les deux entités, la 1400 R Signature Edition reprend pour base le gros roadster autrichien, la KTM 1390 Super Duke Evo R 2025 et son moteur bicylindre en V LC8 de 1 350 cm³ qui développe 190 chevaux et 145 Nm de couple.

Elle se distingue par le design emblématique « Black and Bold » de Brabus, ses carénages Widestar, ses composants en fibre de carbone et sa teinte « Midnight Veil ».

À l’avant, on retrouve un garde-boue avant en fibre de carbone et un phare à LED avec feux de jour, dont le design s’inspire des bandes Brabus Signature. Des éléments intégrés, réalisés dans le même matériau, se prolongent sur les spoilers latéraux personnalisés, le carénage du réservoir et le sabot moteur en carbone.

Le silencieux surélevé est pensé pour mettre en valeur les jantes Brabus Monoblock II EVO « PLATINUM EDITION » de 17 pouces à trois branches. La selle a également été l’objet d’un travail minutieux, avec du cuir et du Dinamica, un matériau emblématique du préparateur allemand.

Plus de 50 000 euros, le prix de l'exclusivité

La Brabus 1400 R Signature Edition est équipée du système de freinage Brembo HYPURE à quatre pistons monoblocs. Les étriers avant mordent des disques Wave de 320 mm, tandis que les étriers arrière utilisent un étrier flottant à double piston associé à un disque Wave de 240 mm.

Côté amortissement, elle est dotée d’une suspension WP APEX Semi-Active Technology (SAT), dotée de valves magnétiques à commande électronique, associée à l’amortisseur arrière réglable WP APEX SAT.

Elle dispose également de cinq modes de conduite (Street, Sport, Rain, Performance et Track) ainsi que d’un grand écran TFT couleur au design signé Brabus.

Chaque exemplaire de la Brabus 1400 R Signature Edition est livré avec une gamme exclusive d’accessoires : une housse d’intérieur haut de gamme sur mesure pour protéger la moto, un tapis d’exposition Brabus, un étui à clé en cuir et un coffret à clé en fibre de carbone contenant l’un des 100 emblèmes usinés CNC sont également inclus.

Produite à seulement 100 exemplaires, la nouvelle collaboration entre KTM et Brabus se veut exclusive également au niveau de son tarif : 50 649 euros en France.