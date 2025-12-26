Shoei invente la visière de casque moto intelligente qui s’adapte toute seule à la luminosité

Il n’y a pas que les motos qui profitent des évolutions technologiques.

Les motards sont également de mieux en mieux équipés : que ce soit pour améliorer leur sécurité (notamment avec les systèmes airbag modernes), ou leur confort.

Un élément peut entrer dans les deux catégories, la visibilité du motard.

Déjà facilitée avec la généralisation des écrans Pinlock sur les visières des casques motos et scooter, qui évitent la formation de la buée, la visibilité va encore franchir un pas en avant grâce à une innovation du manufacturier japonais Shoei.

L’entreprise a annoncé l’arrivée sur le marché de son ultime création, le système e : Drylens.

Il se présente sous la forme d’une fine feuille antibuée, comme un écran Pinlock classique, qui vient se fixer à l’intérieur des écrans de casques Shoei haut de gamme et créée une paroi avec une couche d’air isolante qui limite la condensation sur la visière. Le système de Shoei va toutefois encore plus loin puisqu’il intègre une fonction inédite : un film à cristaux liquides capable de passer instantanément d’un état clair à un état sombre, selon la luminosité extérieure via un capteur de lumière.

Il permet ainsi de passer d’une visière claire à une visière sombre en quelques instants seulement, sans avoir à changer manuellement la visière. Elle s’adapte de façon électronique, soit automatiquement soit via l’intervention du pilote.

Une visière intelligente pour les casques de la marque japonaise Shoei

Un must pour tous les motards qui roulent dans les conditions, été comme hiver, de jour comme de nuit, et qui permet de ne pas avoir à changer de visière pour passer d’un écran clair à un écran teinté.

Le système est alimenté par une batterie rechargeable via un port USB-C, avec une autonomie annoncée d’environ 20 heures et un temps de charge d’environ 3 heures.

Selon les informations communiquées par la marque, le e : DRYLENS est conçu pour les écrans Shoei de type CWR-F2 et CWR-F2R. Il est donc compatible en Europe avec les casques NXR-2, X-SPR PRO, GT-Air 3 ou Neotec 3. En revanche, l’installation sur des écrans non compatibles n’est pas prévue pour le moment. Il sera disponible dès le début de l’année 2026 au Japon.