Une baisse générale du marché moto en Europe, et des cyclomoteurs en voie de disparition

En 2025, il n’y a pas que le marché français de la moto qui a souffert (- 16,4 % pour l’ensemble des deux-roues motorisés).

Selon les chiffres officiels de l’ACEM (l’association européenne des constructeurs de motos), les immatriculations de motos neuves sur cinq des plus grands marchés européens (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) ont enregistré une baisse de 12,9 % avec un volume total de 1 002 848 unités en 2025 contre 1 150 852 en 2024.

Le recul le plus spectaculaire nous vient de l’Allemagne avec une baisse de -35,7 % par rapport à 2024. Les ventes affichent aussi des baisses en Italie (-6 % avec 331 634 unités) et au Royaume uni (-19,3 % avec 89 645 unités).

Une baisse globale que l’on peut expliquer par plusieurs facteurs.

Les constructeurs et concessionnaires ont massivement pré-immatriculé leurs stocks de modèles Euro 5 (interdits à la vente en neuf dès le 1er janvier 2025) pour les transformer en « occasions 0 km ». Ensuite, la conjoncture générale en Europe n’encourage pas à l’achat d’un véhicule souvent comme considéré comme « de loisir ».

Au milieu de ce marasme statistique, l’Espagne fait figure de résistante avec une croissance de + 8,3 % (242 580 unités immatriculées). Une performance portée par une économie dynamique et un transfert massif des usagers des transports en commun vers les scooters et motos de 125 cm³.

Un nouveau coup d’arrêt pour les cyclomoteurs

Si le marché de la moto est une affaire de cycles, celui du cyclomoteur (deux-roues de 50 cm³) ressemble de plus en plus à un encéphalogramme plat. Ce segment a de nouveau chuté de façon importante en 2025 : - 21 %. On est passé de 900 000 ventes en 2007 à seulement 142 000 l’an dernier.

Les vélos à assistance électrique (VAE), les trottinettes mais aussi le nouveau souffle des voitures sans permis grignotent petit à petit le marché des 50 cm3.

En France, le contrôle technique, qui vient désormais traquer le débridage (le fameux céléromètre), pourrait même enfoncer le clou sur le cercueil d’un marché des 50 cm3 qui se meurt à petit feu.