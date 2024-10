Sans permis, mais sans complexes: les mini-voitures électriques arrivent plein pot

Les voitures électriques accessibles dès 14 ans (avec permis AM, ou sans permis pour les personnes nées avant 1988) constituent l’une des tendances émergentes du Mondial de l’auto 2024. Le marché est encore embryonnaire dans l’absolu, mais en plein développement. 26 000 exemplaires de ces véhicules ont été immatriculés en France en 2023, et les acteurs de la filière estiment sa capacité de croissance annuelle à 15%. La star du secteur est bien sûr la Citroën Ami, écoulée à 65 000 exemplaires en Europe depuis son lancement en 2021. Ce succès a d’ailleurs décidé Stellantis à décliner l’Ami dans d’autres marques du groupe : Opel commercialise ainsi la Rocks (pas en France, toutefois) et Fiat la Topolino.

« Les Micro-Véhicules Électriques attirent une clientèle variée, 40 % des utilisateurs sont de jeunes conducteurs de moins de 18 ans, 77 % sont des particuliers, et 85 % les utilisent comme véhicule complémentaire » précise le syndicat professionnel Mobilians, qui vient de créer une branche spécifique pour ce type d’engins.

Les fondations sont donc posées, et la bonne nouvelle est que l’essor de ces modèles participe d’une démocratisation de la mobilité électrique en général. Retrouvez ci-dessous notre panorama des principaux véhicules composant le marché ou sur le point d’arriver.

Citroën Ami

La référence de la catégorie. 2,41 m. de long, 75 km d’autonomie, et recharge sur une prise domestique en 4 heures. Limitée à 45 km/h, la Citroën Ami est accessible dès 14 ans. Montant du loyer : 69 € par mois après un premier loyer de 900 € (ramené à 0 € après déduction du bonus écologique) pour 36 mois et 15 000 km. On a découvert au Mondial sa version restylée (photo), qui arrivera en 2025.

Fiat Topolino

Même base technique que la Citroën et prestations identiques, mais la Fiat Topolino bénéficie d’un design bien plus soigné...qui a rendu le restylage de l’Ami d’autant plus nécessaire ! Elle est accessible à partir de 59€ par mois après un premier loyer de 900 € (bonus écologique de 900 € non déduit).

Mobilize Duo

Dévoilée au Mondial de l’auto, la Mobilize Duo (2,43 m.) est l’héritière de la Renault Twizy. Elle est déclinée en deux versions : avec permis AM accessible dès 14 ans (45 km/h, 9 990 €) et version 80 km/h (permis B, donc) affichée à partir de 11 600 €. Elle est aussi disponible en version utilitaire, la Bento, avec une capacité de chargement de 868 litres et jusqu'à 80 kg de charge utile





Microlino Lite

Longue de 2,44 m, la Microlino Lite est la plus jolie des sans-permis. Elle bénéficie d’une conception de « vraie voiture » avec châssis et carrosserie en acier et aluminium, et jusqu’à 200 km de rayon d’action. Elle fait hélas payer assez cher ses prestations : pour une location longue durée sur 36 mois et 30.000 kilomètres, il faut prévoir 35 mensualités de 179 € après un 1er loyer de 4.900 €. Elle est aussi disponible en version « 90 km/h » (avec permis, donc).

Ligier JS50

Le constructeur français a présenté au Mondial la nouvelle mouture de sa JS50, longue de 2,97 m et accessible dès 14 ans. Au programme, un moteur de 8 ch qui peut être alimenté par deux batteries: celle de 8,28 kWh assure une autonomie de 123 km, tandis que la version 12,42 kWh peut emmener l’auto à 192 km. A partir de 14 799 € ou 149€ / mois.

Aixam e Minauto

Aixam est le leader français du secteur des véhicules sans permis, et propose plusieurs modèles à propulsion électrique. Citons notamment la e Minauto (photo), longue de 2,76 m, limitée à 45 km/h et disposant de 75 km d'autonomie grâce à sa batterie de 5,44 kWh. La version chic (photo ci-dessus) est facturée 12 399 €, ou 76€/mois sur 36 mois et 15 000 km après un premier loyer de 3500 €.

Kilow "La Bagnole"



La Bagnole, création au style particulièrement réussi de la marque française Kilow, est disponible en deux versions. La première, à partir de 12 790 €, offre jusqu’à 135 km de rayon d’action et peut pointer à 80 km/h. La seconde, accessible dès 14 ans (avec permis AM) et facturée 9 900€, plafonne à 45 km/h pour 70 km d’autonomie. Avec sa benne évoquant celle d’un mini pick-up, l’engin revendique un volume de chargement de 650 litres.