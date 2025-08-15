Le concept Cadillac Elevated Velocity embarque des gadgets plus ou moins inutiles

Il y a une vraie tradition de Cadillac à dévoiler des concept-cars au design impressionnant qui, hélas, n’arrivent ensuite jamais en série (comme chez Peugeot et beaucoup d’autres marques).

La marque qui avait présenté les Cien et autres Sixteen au début du siècle avait profité du concours d’élégance de Pebble Beach 2024 pour montrer l’Opulent Velocity, un concept-car de coupé de grand luxe. Cette année, le constructeur américain y amène l’Elevated Velocity qui prend la forme d’un crossover électrique au design spectaculaire.

Des gadgets qui pourraient arriver en série

Ce grand véhicule équipé de gigantesques portes papillon possède des roues de 24 pouces…qui disposent d’un système d’éclairage. La voiture s’équipe aussi d’un volant affublé d’un écran. D’après les communicants de la marque, ces deux technologies pourraient se retrouver dans de futurs modèles de série de Cadillac.

Le constructeur ne donne en revanche aucun détail sur la mécanique de la voiture, se contentant de dire que l’Elevated Velocity possède un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Une marque qui s’électrifie de plus en plus

Ces dernières années, Cadillac a multiplié les lancements de modèles 100% électriques (y compris en Europe où la marque essaie à nouveau de s’imposer) en délaissant de plus en plus les véhicules thermiques. L’Elevated Velocity, en revanche, n’a pas vocation à rejoindre la gamme de Cadillac (pas plus que l’Opulent Velocity).