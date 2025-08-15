Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Cadillac

Le concept Cadillac Elevated Velocity embarque des gadgets plus ou moins inutiles

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

A Pebble Beach, Cadillac montre un concept-car de crossover électrique dont certaines technologies pourraient se retrouver prochainement dans les voitures vendues par la marque. Des technologies qui ressemblent davantage à des gadgets un peu futiles qu’à des équipements intelligents.

Voici le concept-car que dévoile Cadillac à Pebble Beach ce week-end.

Il y a une vraie tradition de Cadillac à dévoiler des concept-cars au design impressionnant qui, hélas, n’arrivent ensuite jamais en série (comme chez Peugeot et beaucoup d’autres marques).

La marque qui avait présenté les Cien et autres Sixteen au début du siècle avait profité du concours d’élégance de Pebble Beach 2024 pour montrer l’Opulent Velocity, un concept-car de coupé de grand luxe. Cette année, le constructeur américain y amène l’Elevated Velocity qui prend la forme d’un crossover électrique au design spectaculaire.

Des gadgets qui pourraient arriver en série

Ce grand véhicule équipé de gigantesques portes papillon possède des roues de 24 pouces…qui disposent d’un système d’éclairage. La voiture s’équipe aussi d’un volant affublé d’un écran. D’après les communicants de la marque, ces deux technologies pourraient se retrouver dans de futurs modèles de série de Cadillac.

Notez l'écran positionné sur le volant et non pas la planche de bord.
Le constructeur ne donne en revanche aucun détail sur la mécanique de la voiture, se contentant de dire que l’Elevated Velocity possède un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Une marque qui s’électrifie de plus en plus

Ces dernières années, Cadillac a multiplié les lancements de modèles 100% électriques (y compris en Europe où la marque essaie à nouveau de s’imposer) en délaissant de plus en plus les véhicules thermiques. L’Elevated Velocity, en revanche, n’a pas vocation à rejoindre la gamme de Cadillac (pas plus que l’Opulent Velocity).

Oui, les roues s'allument.
Photos (7)

Voir tout
Mots clés :

