Et voici le vélo Renault Twingo Paméla, pendant biclou de la Twingo E-Tech 2025 (et pas que !)

Les vélos Renault sont désormais des produits dérivés des autos du constructeur. Et comme les R5 et R4 avant elle la Twingo a droit à un vélo électrique.

Très différent des superbes Jitensha pour la R5 ou du décevant Velobécane de la R4, le Pamela est un mini-cargo conçu en collaboration avec Pamela Bikes.

Pamela Bikes ? C’est qui ?

C’est une bonne question. Pamela bikes est une nouvelle marque de vélos électriques qui, telle Stranger Things, mise sur la nostalgie des années 80. Partie d’une campagne de financement participatif en 2024, la marque prend son envol en 2025 avec une production réalisée au Portugal.

Par la suite, la marque semble miser à fond sur les collabs : Wu-Tang, PSG et désormais la Twingo.

Un modèle, plusieurs déclinaisons et une config correcte

Au programme, un modèle décliné en différents coloris. Les C17 + et C18 + piochent leurs noms chez Dragon Ball Z visiblement.

On trouve une géométrie pour le moins originale. Qui dit cargo dit long porte-bagage capable de supporter un humain. Mais pas d’infos sur le poids maximum.

Du côté des caractéristiques, le vélo mise sur la compacité. Avec 1,56 m de long pour 1m de haut et 67 cm de large, il peut se loger dans un local sans souci.

Le cadre en aluminium se pare d’un vert identique à celui de la Twingo. La taille minimum est donnée pour 1,60 m. Devant trône un phare inspiré directement des yeux espiègles de la petite voiture.

La batterie amovible de 522 Wh (en 36 V) est logée dedans. Ne misez pas sur les 70 km annoncés. Ils sont donnés pour le premier niveau d’assistance.

Le porte-bagage reçoit un support en mousse. Des repose-pieds façon BMX sont vissés au niveau du moyeu de la roue arrière. À l’avant, un panier capable de supporter jusqu’à 20 kg.

Le moteur AKM 250 W délivrant 60 Nm de couple et logé dans le moyeu de la roue arrière est, pour sa part, pas folichon.

Côté freinage, nous sommes des freins à disque hydrauliques Shimano MT201.

Enfin, le vélo est monté en 20 pouces avec des pneus en 20 x 2,25.

Le poids total du vélo est de seulement 23 kg, batterie incluse.

Le modèle Pamela Twingo vous coûtera 2 699 euros avec, de série, un panier à l’avant et le support arrière avec le « pouf ». Les commandes sont ouvertes sur le site officiel.

Tout une série de véhicules badgés Twingo

À ce vélo s’ajoutent deux autres deux-roues électriques. Le Twingo Vega, une moto électrique et le Vässla, un scooter électrique.

Dans un autre registre, il y a le Twingo Kahe, un propulseur nautique électrique qui peut se greffer à un petit bateau, un paddle, une barque, ou simplement être tenu à bout de bras.

Toujours dans le registre nautique, le Twingo Mo-Jet est une planche à propulseurs intégrés. Accrochez-vous : l’engin propose 100 kg de poussée et 55 km/h de vitesse en pointe ! La charge rapide est donnée pour 95 % en 45 minutes.

Le dernier engin est un skateboard électrique nommé Twingo Elwing. Pour les connaisseurs, il s’agit d’un modèle de la marque Elwing. Mais pas d’infos sur celui qui a servi de base pour cette version Twingo.

Point de date ni de prix pour le moment. Mais la démarche est louable, bien qu’il ne s’agisse ici que de produits existants mis aux couleurs de la Twingo.