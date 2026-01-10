À Bruxelles, la Subaru Outback est de retour, mais en version électrique cette fois-ci

Vous en avez marre des SUV, eh bien, vous n'êtes pas le seul ! Cela fait donc plaisir de redécouvrir break surélévé et d'autant plus chez Subaru, qui était l'un des spécialistes en la matière.

Ce nouveau Outback en reprend toutes les caractéristiques avec une longueur imposante de 4,83 m, une garde au sol importante et des protections de carrosserie présentes au niveau des boucliers, des passages de roues ou des bas de portes. Sans surprise, l'imposante calandre est pleine comme sur de nombreux modèles électriques.

Qui dit break, dit capacité d'emport conséquent et c'est le cas de cet Outback, qui dispose d'un volume de coffre important. Pas de communication officielle sur le sujet, mais le coffre devrait proposer un volume de 600 litres selon nos informations. Bilan contrasté pour l'habitabilité où les passagers auront de la place aux jambes, mais on a connu mieux vu la longueur.

À l'avant, la planche de bord est très proche que la dernière génération de Solterra, l'autre modèle électrique de Subaru avec une instrumentation numérique positionnée relativement haut, mais surtout un écran multimédia de 14 pouces, qui est le plus grand jamais proposé par le constructeur japonais. Bonne nouvelle, les rangements sont nombreux à bord.

Cet E-Outback partage de nombreux éléments mécaniques avec le Toyota BZ4X Touring, mais il est assemblé dans les usines de Subaru. Ce dernier a donc pu se réserver des réglages spécifiques et cet Outback est bien évidemment un 4x4 grâce à la présence d'un moteur électrique sur chaque essieu, qui sont alimentés par une batterie de 74,7 kWh. La puissance cumulée est de 375 ch tandis que l'autonomie atteint 450 km, ce qui est modeste. La puissance de recharge maximale est de 150 kW en courant continu.

L'instant Caradisac : Subaru est de retour

Frappé de plein fouet par le malus, on aurait pu croire que Subaru allait disparaître du marché français. Heureusement, il n'en est rien. Même si les chiffres de vente sont encore très faibles, le constructeur japonais revient un peu sur le devant de la scène avec une gamme 100% électrique composée de 3 modèles : le Solterra, l'Uncharged et cet Outback. Un début, qui vaut mieux que rien.