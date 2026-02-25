On espère que le nouveau Leapmotor B10 e-Hybrid est capable de rester à 130 km/h dans les montées

Marque chinoise désormais distribuée sur notre marché par Stellantis, Leapmotor vient d’étoffer sa gamme avec des véhicules intéressants. Après la petite microcitadine T03 à vocation low-cost puis le gros SUV C10 électrique souffrant d’une autonomie moyenne, le constructeur a lancé le SUV compact électrique B10 au tarif canon.

Cette semaine, Leapmotor commercialise une version à prolongateur d’autonomie de ce B10, reprenant le principe technique du C10 REEV avec un moteur essence de 1,5 litre installé sous le capot avant pour fournir de l’énergie au moteur électrique en complément des batteries de 18,8 kWh.

Un prix vraiment canon

29 900€, voilà le prix de base de ce nouveau Leapmotor B10 e-Hybrid, un chiffre très au-dessous de la plupart des SUV familiaux hybrides rechargeables du marché. Seul le BYD Sealion 5 DM-i parvient à s’aligner, disponible lui aussi à partir de 29 900€ en ce moment grâce à une remise.

Rappelons que le B10 offre une présentation intérieure assez soignée avec beaucoup d’espace à bord et un bon degré de confort. On espère, en revanche, qu’il ne souffre pas du même problème que le C10 REEV.

Et sur l’autoroute avec les batteries vides ?

Car justement, le C10 REEV nous avait déçus dans des conditions très précises : une fois ses batteries totalement vides après avoir conservé le mode de conduite 100 % électrique, en cas de sollicitations constantes sur autoroute à 130 km/h, l’engin avait parfois du mal à garder la vitesse dans les montées. Car son petit moteur thermique de 68 chevaux ne peut alors plus fournir assez d’énergie pour conserver de bonnes performances lorsqu’il n’y a pas la possibilité de faire quelques « réserves » d’électricité.

Certes, il s’agissait d’un cas très spécifique et en réalité, ce groupe motopropulseur n’est pas conçu pour fonctionner de façon 100 % électrique puis ensuite « au moteur thermique » une fois les batteries vidées. Leapmotor annonce 86 km d’autonomie 100 % électrique et 900 km d’autonomie maximale et si vous prévoyez un long trajet avec, il vaudra sans doute mieux le laisser fonctionner en mode hybride sur l’ensemble du trajet pour éviter ce genre de désagrément.