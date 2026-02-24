Chez Dacia, le Bigster est-il en train de dévorer tout cru le Duster?

On pouvait penser la position du Dacia Duster absolument intouchable en raison de son rapport prix/prestations exceptionnel, à plus forte raison dans un contexte d’inflation généralisée du prix des voitures neuves. En France, le SUV compact roumain est d’ailleurs solidement implanté dans le Top 10 des ventes depuis de nombreuses années, comme on en a eu l’illustration en 2025 où il a fini en neuvième place.

Mais le vent tourne, et les "vaches sacrées" n’existent pas dans l’industrie automobile. Le Duster a perdu beaucoup de terrain en janvier, rétrogradé au 15ème rang des immatriculations hexagonales, avec dans son rétroviseur son voisin de show-room le Bigster, qui pointe actuellement en 23ème position (et au deuxième rang des SUV du segment C derrière le Peugeot 3008).

Or, le même phénomène se constate à travers tout le continent européen. Si le Duster reste en janvier devant le Bigster avec 8842 unités contre 6063 (chiffres Dataforce), le premier s’était écoulé à 14 973 exemplaires un an plus tôt, soit une baisse de 41% des ventes ! Le Jogger, la familiale 5/7 places de la gamme, pâtit aussi de l’arrivée du Bigster, avec des scores dégringolant de 51% sur la période.

On peut voir le verre à moitié plein en se disant qu’après tout, ce sont des clients qui restent chez Dacia mais optent simplement pour un modèle plus spacieux, et que cette cannibalisation profite toujours à la marque. Mais on peut aussi regretter que le Bigster n’élargisse pas suffisamment les ventes du constructeur, dont le volume commercial en Europe a baissé en janvier de…35% !

Car aux baisses évoquées plus haut s’ajoute celle de la Sandero (11 376 ex. en janvier, soit -44%, après un exercice 2025 à -6,5%), dont on peut toutefois s’attendre à ce que ses ventes redémarrent à la faveur de l’arrivée de la version restylée dans les concessions. Reste qu’avec des prix qui ont augmenté de 30% en 5 ans, comme récemment souligné dans l’essai d’Alexandre Bataille, la star Dacia doit satisfaire une clientèle logiquement de plus en plus exigeante.

Est-ce la fin du "miracle" Dacia ? Probablement pas dans la mesure où, outre la Sandero renouvelée, le constructeur a deux atouts importants dans sa manche pour 2026. Il y a d’une part l’arrivée d’une citadine électrique reposant sur la même base que la Renault Twingo, et d’autre part celle d’un inédit break surélevé qui va élargir son offre de petites familiales. Un break qui risque d’ailleurs de faire lui aussi de l’ombre au Duster, d’ailleurs.