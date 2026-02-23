Cette Peugeot 405 break refuse de se noyer grâce à son snorkel
La Peugeot 405 break visible sur ces images peut foncer dans des passages à gué profonds sans se soucier de caler. Une prouesse rendue possible grâce à l’installation d’un snorkel isolant l’admission d’air des potentielles infiltrations d’eau dans le moteur.
Nul besoin d’un 4x4 tout équipé pour affronter les profondeurs d’un passage à gué rendu difficile à cause de la pluie. La preuve avec cette Peugeot 405 break transformée par un Anglais pour traverser une étendue d’eau semblable à une rivière. Un trajet rythmé par des roues levées à l’arrière, une vague d’eau boueuse et un nuage de fumée derrière le hayon.
Le clip partagé par la chaîne Youtube Bengregers montre un exemplaire diesel gris clair de la déménageuse française. Avec plusieurs voitures bloquées au premier plan, la Peugeot 405 Break s’avance avec détermination dans l’étendue d’eau. Très rapidement, le nez plonge, l’arrière se lève, puis l’auto progresse lentement mais sûrement en gardant le cap sur la rive d’en face. Après une sacrée vague, le nez reprend la surface, dévoile ses projecteurs puis conclut une séquence épique.
Un moteur diesel et une admission revue
Sans surprise, impossible de réaliser une telle traversée avec une Peugeot 405 break d’origine. L’eau arrivant largement au-delà de la ligne de caisse inonde l’habitacle et habituellement le bloc en un instant. Si l’intérieur prend effectivement l’eau, la partie mécanique est préservée par le snorkel déportant l’arrivée d’air et offrant à la Peugeot de quoi poursuivre sa traversée.
