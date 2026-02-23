Pour les familles nombreuses ou ceux qui rêvent de dormir n’importe où, les Volkswagen Multivan et California vont être restylés

L’actuelle génération du Volkswagen Multivan a été lancée en 2021 et c’est tout naturellement qu’elle va bénéficier d’un restylage de mi-carrière. Un prototype de ce modèle restylé a été repéré en Scandinavie et nos chasseurs de scoop l’ont photographié sous toutes les coutures afin de découvrir ce qui se cache derrière le camouflage.

Le prototype photographié est une version California, une déclinaison « camping-car » du Multivan. Hormis ses aménagements intérieurs pour le transformer en une sorte de maison sur roues, son toit relevable et son auvent sur le côté, il s’agit, à la base, d’un Multivan normal. Ce modèle California sur base de Multivan T7 est arrivé sur marché français en 2024.

Des modifications sur la partie avant du véhicule

Comme à son habitude, la marque de Wolfsburg passée maître dans l’art du camouflage a placé çà et là, des « adhésifs leurres » pour tromper nos spécialistes des photos-scoop. On voit ainsi que l’on trouve ces adhésifs sur la calandre, sur les projecteurs, sur le bouclier avant. Seuls les flancs et la partie arrière du véhicule semblent avoir été épargnés. Malgré tout, on découvre en observant avec minutie les photos que les phares, la calandre et le pare-chocs avant ont bénéficié de quelques retouches. Cela ne transfigurera pas le Volkswagen Multivan, mais lui donnera, à coup sûr, un petit coup de jeune, de quoi lui permettre de poursuivre calmement sa carrière.

Une offre d’infodivertissement revisitée

Les modifications les plus importantes sont bien cachées et ne sont pas visibles sur les photos de ce prototype. Elles concernent l’habitacle du véhicule qui va bénéficier d’une amélioration du logiciel d’infodivertissement. Le Multivan devrait se mettre, sur ce plan, au diapason d’autres modèles VW de comme le nouveau Volkswagen T-Roc et le Volkswagen Tiguan. Un écran tactile de plus grande dimension fera partie de la nouvelle offre du Multivan restylé, cet écran sera associé à une nouvelle interface moins complexe que celle qui équipe le modèle actuel. De nouvelles aides à la conduite devraient également apparaître. Enfin sous le capot on devrait retrouver l’offre actuelle de motorisations, c’est-à-dire une motorisation diesel TDI de 150 ch et une motorisation hybride rechargeable de 245 ch (autonomie électrique de 90 km).