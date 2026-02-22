Conditions atmosphériques difficiles pour les essais de mise au point de la future Audi A2 e-tron qui sera présentée à l’automne.

La vie d’un prototype est mise à rude épreuve, et l’on peut dire que celui de la future Audi A2 e-tron doit résister à toutes sortes de contraintes. Ainsi après les courbes rapides du circuit du Nürburgring, il doit faire face aux rigueurs de l’hiver près du cercle polaire arctique. Là, dans un magnifique paysage enneigé, la future Audi A2 e-tron poursuit ses essais.

La Scandinavie permet de tester les aides à la conduite et le comportement sur sol gélé d’un nouveau véhicule. Dans cette partie du globe terrestre soumis à des hivers rigoureux, ces essais consistent aussi à savoir (dans le cas d’un véhicule électrique), si la batterie résiste bien au froid et ainsi de mesurer son autonomie dans des conditions difficiles. Ce sont des tests obligatoires pour valider toutes les solutions techniques que propose une nouvelle auto.

Entrée de gamme, remplaçante des A1 et Q2

Dans quelques mois, l’Audi A2 e-tron va devenir l’entrée de gamme de la marque aux anneaux. Elle devrait pousser à la retraite la petite Audi A1 qui ne sera pas remplacée, mais aussi le SUV Audi Q2. Petite sœur du SUV Audi Q4 e-tron, cette auto est l’héritière de l’Audi A2 du début des années 2000 qui a connu une carrière mouvementée, l’Audi A2 e-tron disposera d’un espace généreux dans un gabarit compact proche des 4,30 m. L’Audi A2 e-tron dispose d’une carrosserie presque monovolume et adopte la base technique des Volkswagen ID.3 et Cupra Born, qu’utilise également l’Audi Q4 e-tron. Elle devrait reprendre les motorisations qui équipent Volkswagen ID.3 et ID.3 GTX : 231 ch, 286 ch et 386 ch.

Une autonomie importante

Afin de garantir une autonomie correcte, la batterie devrait afficher 79 kWh de capacité nette et devrait permettre à cette auto de dépasser les 550 km entre deux pleins. Sur le véhicule photographié par nos chasseurs de scoop on remarque les projecteurs effilés et dotés de feux de jour « pixelisés ». L’A2 e-tron dispose d’un double regard (avec les projecteurs principaux placés plus bas) et d’une calandre obturée, que l’on distingue au travers d’un trou pratiqué au travers de l’adhésif qui se charge de la recouvrir. À l’arrière, la lunette arrière semble être en deux parties. Seule la partie située au-dessus du becquet n’a pas de camouflage. On distingue très bien les feux (bien que des adhésifs soient encore présents) et la barre lumineuse qui les relie entre eux. Comme l’heure de la présentation approche, on devrait découvrir prochainement des prototypes de moins en moins masqués.