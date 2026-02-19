La nouvelle Audi RS 5 ne fait pas les mêmes erreurs que sa rivale de chez Mercedes-AMG mais elle pèse lourd

Alors que la grosse RS 6 d’ancienne génération vient de quitter le catalogue, que la compacte RS 3 va sur ses vieux jours et que la R8 a disparu depuis longtemps, voilà enfin une nouvelle sportive Audi Sport équipée d’un moteur thermique. Comme son nom ne l’indique pas forcément à cause du récent changement de stratégie de la marque sur ses numéros, la nouvelle RS 5 remplace à la fois l’ancienne RS 4 en version break (Avant) et l’ancienne RS 5 Sportback en variante berline.

Exactement comme la récente BMW M5 du segment supérieur, elle adopte pour la première fois un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Et contrairement à sa rivale la Mercedes-AMG C63 également hybride rechargeable sur la génération actuelle, elle ne s’abaisse pas à rouler sur quatre cylindres. Elle préfère une version évoluée du V6 biturbo de l’ancienne RS 4 (et RS 5), avec 510 chevaux et 600 Nm en pointe au lieu de 450 chevaux précédemment (pour déjà 600 Nm de couple). Retravaillé, ce bloc fonctionne sur un cycle Miller « modifié » et possède des turbos à géométrie variable ainsi qu’un circuit d’admission optimisé (Audi annonce une consommation en baisse de 20%).

Jusqu’à 639 chevaux

Il se combine à un moteur électrique de 177 chevaux intégré à la boîte de vitesses (un convertisseur de couple à huit rapports), pour développer jusqu’à 639 chevaux en puissance maximale (et 825 Nm en pointe). C’est moins que les 680 chevaux annoncés par la Mercedes-AMG C63 à quatre cylindres, mais avec davantage de puissance thermique et de capacité de batteries ce qui mène potentiellement à un moins gros écart de performances dans la vraie vie. Les batteries de l’Audi possèdent une capacité de 22 kWh et peuvent être rechargées jusqu’à 80 % en roulant. Autonomie maximale en conduite électrique ? 80 km environ.

Ce groupe motopropulseur envoie évidemment sa puissance et son couple vers une transmission Quattro, mais d’un genre nouveau : elle embarque un différentiel central autobloquant (avec une répartition pouvant varier de 70 % vers l’avant et 30 % vers l’arrière ou jusqu’à 15 % à l’avant et 85 % à l’arrière ainsi qu’un système de précharge), mais surtout un différentiel arrière à vectorisation du couple électromécanique (Dynamic Torque control) qu’Audi décrit comme une première mondiale. Ce système utilise un moteur électrique synchrone de 8 kW (10,8 chevaux) et des engrenages pour gérer au mieux le « torque vectoring » à l’accélération, au lever de pied et au freinage. Il y a aussi un mode « RS Torque Rear » pour ceux qui veulent glisser du train arrière.

A partir de 2 355 kg sur la balance !

Équipée d’une suspension totalement revue à l’arrière et d’amortisseurs à double valve, cette nouvelle RS 5 avoue hélas une masse de 2 355 kg à vide en version berline et de 2 370 kg pour le break. Elle est encore plus lourde que la Mercedes-AMG C63 à quatre cylindres (à partir de 2 111 kg en berline) et s’approche de la BMW M5 du segment supérieur (2 435 kg en version berline). Heureusement qu’elle a droit à des freins énormes, avec des disques carbone-céramique de 440 mm à l’avant en option (420 mm en acier sinon) !

Les performances annoncées n’impressionnent pas spécialement avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes (3,4 secondes pour sa rivale de chez Mercedes et 3,5 secondes pour la BMW M3 xDrive) ou 285 km/h en vitesse maximale avec le pack Audi Sport optionnel (qui ajoute notamment l’échappement sport).

A partir de 118 000€

Cette nouvelle RS 5 démarre en France à 118 000€ en version berline et 119 500€ en version Avant. C’est moins cher que la BMW M3 de 530 chevaux (à partir de 123 100€) et la Mercedes-AMG C63 de 680 chevaux (à partir de 135 850€). Ne reste plus qu’à voir comment se comporte, volant en main, cette Audi RS à la transmission si prometteuse malgré sa masse ! Précisions importante, elle devrait éviter totalement le malus CO2 français grâce à sa mécanique hybride rechargeable à grosses batteries contrairement à ses deux rivales. Mais elle aura tout de même droit à un malus masse copieux.