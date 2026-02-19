La nouvelle Audi RS 5 ne fait pas les mêmes erreurs que sa rivale de chez Mercedes-AMG mais elle pèse lourd
Contrairement à sa rivale la Mercedes-AMG C63, la nouvelle familiale ultra-sportive d’Audi s’oblige à garder un gros moteur thermique au cœur de sa mécanique hybride rechargeable. Elle inaugure aussi une transmission Quattro particulièrement sophistiquée, mais elle pèse quasiment aussi lourd que la récente BMW M5 !
Alors que la grosse RS 6 d’ancienne génération vient de quitter le catalogue, que la compacte RS 3 va sur ses vieux jours et que la R8 a disparu depuis longtemps, voilà enfin une nouvelle sportive Audi Sport équipée d’un moteur thermique. Comme son nom ne l’indique pas forcément à cause du récent changement de stratégie de la marque sur ses numéros, la nouvelle RS 5 remplace à la fois l’ancienne RS 4 en version break (Avant) et l’ancienne RS 5 Sportback en variante berline.
Exactement comme la récente BMW M5 du segment supérieur, elle adopte pour la première fois un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Et contrairement à sa rivale la Mercedes-AMG C63 également hybride rechargeable sur la génération actuelle, elle ne s’abaisse pas à rouler sur quatre cylindres. Elle préfère une version évoluée du V6 biturbo de l’ancienne RS 4 (et RS 5), avec 510 chevaux et 600 Nm en pointe au lieu de 450 chevaux précédemment (pour déjà 600 Nm de couple). Retravaillé, ce bloc fonctionne sur un cycle Miller « modifié » et possède des turbos à géométrie variable ainsi qu’un circuit d’admission optimisé (Audi annonce une consommation en baisse de 20%).
Jusqu’à 639 chevaux
Il se combine à un moteur électrique de 177 chevaux intégré à la boîte de vitesses (un convertisseur de couple à huit rapports), pour développer jusqu’à 639 chevaux en puissance maximale (et 825 Nm en pointe). C’est moins que les 680 chevaux annoncés par la Mercedes-AMG C63 à quatre cylindres, mais avec davantage de puissance thermique et de capacité de batteries ce qui mène potentiellement à un moins gros écart de performances dans la vraie vie. Les batteries de l’Audi possèdent une capacité de 22 kWh et peuvent être rechargées jusqu’à 80 % en roulant. Autonomie maximale en conduite électrique ? 80 km environ.
Ce groupe motopropulseur envoie évidemment sa puissance et son couple vers une transmission Quattro, mais d’un genre nouveau : elle embarque un différentiel central autobloquant (avec une répartition pouvant varier de 70 % vers l’avant et 30 % vers l’arrière ou jusqu’à 15 % à l’avant et 85 % à l’arrière ainsi qu’un système de précharge), mais surtout un différentiel arrière à vectorisation du couple électromécanique (Dynamic Torque control) qu’Audi décrit comme une première mondiale. Ce système utilise un moteur électrique synchrone de 8 kW (10,8 chevaux) et des engrenages pour gérer au mieux le « torque vectoring » à l’accélération, au lever de pied et au freinage. Il y a aussi un mode « RS Torque Rear » pour ceux qui veulent glisser du train arrière.
A partir de 2 355 kg sur la balance !
Équipée d’une suspension totalement revue à l’arrière et d’amortisseurs à double valve, cette nouvelle RS 5 avoue hélas une masse de 2 355 kg à vide en version berline et de 2 370 kg pour le break. Elle est encore plus lourde que la Mercedes-AMG C63 à quatre cylindres (à partir de 2 111 kg en berline) et s’approche de la BMW M5 du segment supérieur (2 435 kg en version berline). Heureusement qu’elle a droit à des freins énormes, avec des disques carbone-céramique de 440 mm à l’avant en option (420 mm en acier sinon) !
Les performances annoncées n’impressionnent pas spécialement avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes (3,4 secondes pour sa rivale de chez Mercedes et 3,5 secondes pour la BMW M3 xDrive) ou 285 km/h en vitesse maximale avec le pack Audi Sport optionnel (qui ajoute notamment l’échappement sport).
A partir de 118 000€
Cette nouvelle RS 5 démarre en France à 118 000€ en version berline et 119 500€ en version Avant. C’est moins cher que la BMW M3 de 530 chevaux (à partir de 123 100€) et la Mercedes-AMG C63 de 680 chevaux (à partir de 135 850€). Ne reste plus qu’à voir comment se comporte, volant en main, cette Audi RS à la transmission si prometteuse malgré sa masse ! Précisions importante, elle devrait éviter totalement le malus CO2 français grâce à sa mécanique hybride rechargeable à grosses batteries contrairement à ses deux rivales. Mais elle aura tout de même droit à un malus masse copieux.
