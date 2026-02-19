Votre batterie va-t-elle résister à la borne de recharge ultra-puissante de Ionity ?

À la course à la puissance de charge, Ionity frappe un grand coup. La firme réunissant plusieurs constructeurs (BMW, Mercedes, Ford, Porsche…) vient d’installer « Alpitronic HYC 1000 Megawatt ». Un nom complexe dont seul le chiffre donne une idée de son potentiel.

S’agit-il d’une borne capable de délivrer une puissance de 1 000 kW ? Pas tout à fait puisque ce chiffre concerne l’armoire électrique centrale. Cette dernière alimente six points de charge dont chacune peut atteindre 600 kW. Selon la demande, l’énergie est alors répartie de façon intelligente. Lorsqu’un seul véhicule est branché, 600 kW peuvent être envoyés dans sa pile. Ionity indique ainsi que les voitures compatibles peuvent récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie en moins de huit minutes.

Quelle voiture exactement ? Aujourd’hui aucune puisque cette puissance de charge n’est pas encore atteinte. L’une des meilleures sur ce point, la Xpeng P7 +, accepte 446 kW. Toutefois, BYD travaille sur une architecture capable d’emmagasiner 1 000 kW.

Si aucune voiture n’est capable d’une telle prouesse à ce jour, ces bornes permettront une recharge rapide, même si elles sont toutes occupées. Un tel équipement réduira également les temps d’attente lors des fortes affluences.

Après des essais à Munich en Allemagne, c’est bien en France que ces « mégabornes » sont installées, plus exactement à la station Ionity Sorgues sur l’autoroute A7. Ionity se targue par ailleurs d’avoir installé 6 000 points de recharge dans 24 pays européens.

Près de 190 000 bornes en France

Actuellement, 2 % des bornes de notre territoire sont capables de délivrer une puissance supérieure à 350 kW, mais 10 % des installations varient entre 150 et 350 kW, soit plus de 18 000 points de charge.

Au 31 janvier 2026, la France comptait exactement 189 943 bornes, correspondant à une évolution de 21 % en un an. L’Avere précise que sur un mois seulement, 4 442 nouveaux points de charge répartis au sein de 869 stations ont vu le jour. À noter enfin que le taux de disponibilité technique se maintient à 91 %, tout en affichant une légère baisse par rapport à janvier 2025 (93 %).